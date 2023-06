¿Cómo invierten las operadoras el ROP fuera del país? La mitad de los fondos internacionales están bajo una sola gestora de inversiones

De los ¢9,33 billones que hay en las inversiones del Régimen Obligatorio de Pensión Complementaria (ROP), un 28% está invertido fuera de Costa Rica. De esa tajada, poco más de la mitad (52%) está en manos de una sola gestora internacional de inversiones en la cual apuestan las seis operadoras que se encargan de velar por su pensión.

El Financiero recopiló cuáles son los emisores o gestores extranjeros en los que las operadoras más invierten el dinero de los cotizantes. Todos los datos son a abril del 2023, el corte más reciente en manos de la Superintendencia de Pensiones (Supén).

¿Dónde invierten las OPC? Copiado!

Al revisar el portafolio de inversión del ROP, hay un nombre que inmediatamente sobresale: BlackRock. De los 29 emisores y gestores en los que se invierte el ROP fuera del país, solo este aparece en los reportes de todas las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC). Cada una tiene por lo menos un 28% de sus fondos invertidos internacionalmente en esta firma.

BlackRock es la gestora de inversión más grande a nivel internacional. El Wall Street Journal calcula que esta empresa maneja activos por hasta $10 billones, entre ellos los de los cotizantes costarricenses.

Popular Pensiones es la OPC que más dinero deposita en esta gestora: ¢755.521 millones, los cuales están repartidos en tres sedes de la empresa: Estados Unidos, Irlanda y Luxemburgo. Esta inversión representa un 55,82% de su portafolio internacional. Hay que tomar en cuenta que la OPC del Popular es, por mucho, la más grande del país: un 58% de los afiliados está allí.

Sin embargo, quien más porcentaje de su fondo invierte en instrumentos de BlackRock es BAC Pensiones, con un aplastante 92% en el fondo irlandés. El restante 8% lo divide en siete gestoras más.

BAC Pensiones es, también, la operadora cuyas rentabilidades anuales e históricas están más deterioradas entre las seis OPC: -11,02% y 4,51%, respectivamente.

Cabe destacar que todas las OPC presentan minusvalías en las valoraciones de sus rentabilidades anuales. La Supén ha explicado que esto se debe a una coyuntura internacional adversa tras el aumento de las tasas de interés en el último año. Cuando las tasas suben, el valor de instrumentos de inversión como los bonos baja.

Además, el otro efecto que se debe considerar es el diferencial cambiario, especialmente en los últimos meses en donde el precio de la divisa subió a niveles históricos y luego se desplomó.

Tanto la Superintendencia como las operadoras han mencionado en reiteradas oportunidades que esperan que los rendimientos vuelvan a ser positivos una vez las tasas se estabilicen. Es decir, cuando la crisis inflacionaria mundial se apacigüe. Actualmente, las rentabilidades históricas de las seis OPC siguen en terreno positivo, entre 4,51% y 5,50%.

La operadora que menos porcentaje de su portafolio invierte en BlackRock es Vida Plena, con un 28,57%, seguida de BN Vital con un 30,68%. BCR Pensión y la OPC de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) completan la lista con 33,59% y 42,24%, respectivamente.

Todas las operadoras de pensiones complementarias depositan los aportes de sus afiliados en instrumentos de BlackRock, la gestora de inversiones más grande del mundo. (Shutterstock/Shutterstock)

Riesgo de concentración Copiado!

La reglamentación no permite a las OPC invertir más de un 10% de sus fondos en un único emisor, excepto cuando se trata del Ministerio de Hacienda, el Banco Central de Costa Rica y los emisores de deuda soberana internacional de países que cuenten con calificación de riesgo dentro del grado de inversión. En BlackRock hay cerca de un 15% del portafolio total del ROP. Esto incluye las inversiones locales.

No obstante, la superintendencia considera que dicha regla no aplica en este caso porque BlackRock no es un emisor —como lo sería, por ejemplo, Hacienda—, sino un gestor de fondos. Por lo menos eso le respondió la superintendenta Rocío Aguilar al Semanario Universidad en 2022.

Se le consultó a la Supén si le preocupaba la concentración de un grueso de las inversiones en un solo gestor, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Las operadoras consultadas para este reportaje mencionaron que invertir en gestores como BlackRock más bien les ayuda a diversificar los recursos debido a que no invierten directamente en dichas empresas, sino en los Exchange Traded Funds (ETF, fondos capitalizables) o fondos mutuos que administran las gestoras.

Los ETF son carteras colectivas que replican su rentabilidad sobre un índice bursátil o una canasta de valores, expresados en participaciones negociables en bolsa.

Róger Porras, gerente general de Popular Pensiones, pone como ejemplo el IVV US Equity, un ETF de BlackRock, el cual replica el Standard & Poor’s 500 (S&P 500), uno de los índices bursátiles más importantes de Estados Unidos.

“Debido a que el S&P 500 captura aproximadamente el 80% de toda la capitalización de mercado en Estados Unidos, al invertir en este instrumento se está invirtiendo en 500 compañías”, explica Porras.

“Los fondos mutuos y ETF tienen una separación patrimonial con respecto a sus gestores, y tienen como subyacentes bonos y acciones de empresas a nivel internacional que se valoran a precios de mercado, por lo que el riesgo asumido es específicamente de los instrumentos subyacentes”, dice Hermes Alvarado, gerente general de BN Vital.

¿En dónde más invierten? Copiado!

Aparte de BlackRock, ningún otro emisor o gestor en el que apuestan las operadoras cuenta ni siquiera con un 10% del portafolio internacional.

La segunda gestora en la que están más fondos del ROP es SSGA Funds Management con un 8,69% de las inversiones en el extranjero. No obstante, están repartidas únicamente entre dos operadoras: Popular Pensiones y Vida Plena. La primera aporta un 91% y la segunda el restante 9%.

Con Invesco Capital, tercera gestora que más fondos del ROP tiene, sucede una repartición prácticamente idéntica entre Popular Pensiones y Vida Plena. En esta última entidad está el 8,02% de las inversiones fuera de Costa Rica.

BCR Pensión y BN Vital, por su parte, invierten más en la gestora de JP Morgan, la cual posee un 6,89% de los fondos internacionales del ROP. Estas dos operadoras destinan el 39,33% y 14,9% de su portafolio internacional en dicha empresa. Vida Plena y Popular Pensiones también apuestan, en menor medida, a esta gestora.

Después de JP Morgan, ningún emisor o gestor sobrepasa el 6% del portafolio internacional del ROP. La operadora que invierte en la mayor cantidad de gestores y emisores es la OPC de la Caja, con fondos puestos en 11 entidades, mientras que la que menos lo hace es el BCR, con seis.

Por otro lado, Vida Plena es la que, porcentualmente, más distribuye entre diferentes firmas el peso de su portafolio: ninguno de sus diez gestores acumulan más de un 30% de sus inversiones. Esta OPC lo reparte de la siguiente manera:

Wisdomtree Asset Management (16,31%)

Bank of New York Mellon (4,22%)

Allianz Global Investors Fund (4,71%)

Invesco Capital Management LLC (13,50%)

JP Morgan Asset Management Europe (3,75%)

JP Morgan Asset Management USA (8,10%)

Schroder (6,23%)

SSGA Funds Management Inc (12,90%)

Black Rock Fund Advisors USA (28,57%)

Franklin Templeton International Services SARL Luxemburgo (1,71%)

¿En qué tipo de instrumentos invierten? Copiado!

Las operadoras apuestan, principalmente, en gestores de inversiones por encima de inversiones directas. De hecho, los diez emisores o gestores con más fondos del ROP están acaparados por este tipo de inversiones.

Son pocos los casos en los que las OPC invierten directamente en una empresa o en deuda pública extranjera, aunque sí los hay. La operadora de la CCSS, por ejemplo, tiene inversiones en Intel y Verizon, mientras que el BCR posee instrumentos del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, estos tres representan juntos solo un 1,05% del portafolio internacional.

Las operadoras, en cambio, se inclinan por inversiones indirectas por medio de ETF o fondos mutuos. Lo que la Supén llama “vehículos de inversión”.

“Las inversiones en acciones específicas representan una concentración en un emisor en particular, lo cual implica mayores riesgos a los portafolios de inversión. Por el contrario, recurrir a ETF o fondos mutuos, cuyo fin es replicar índices bursátiles, brinda mayor diversificación de los riesgos y supone costos menores a los que conlleva realizar compras individuales”, explica Porras.

“Las firmas administradoras de estos fondos generalmente cuentan con equipos de analistas y gestores especializados, lo cual hace que se tengan los recursos suficientes para implementar y medir la estrategia definida en mercados muy amplios y sofisticados a nivel internacional”, explica Laura Moreno, vicepresidente de Relaciones Corporativas del BAC.

La mayoría de inversiones de ETF y fondos mutuos están ubicadas en el sector de tecnología (36,9%), seguido de salud (11,6%) y consumo discrecional (10,4%).

Así se reparten los demás sectores:

Financiero (10,3%).

Industrial (9,6%).

Consumo no discrecional (5,4%).

Energía (3,7%).

Materiales básicos (3,1%).

Los cinco países en los que más se invierte son Estados Unidos (72%), Japón (4%), Francia (3%), Reino Unido (2%) y Países Bajos (2%).

¿Quién invierte más afuera? Copiado!

Popular Pensiones es la OPC que más dinero tiene fuera del país —natural, al ser la de más afiliados y más recursos—, sin embargo, también es la que proporcionalmente más sale a invertir al extranjero: un 38% del total de los fondos que maneja están afuera.

BAC es la segunda que más sale del país con un 31% de participación externa, la gran mayoría puesta en instrumentos administrados por BlackRock.

Vida Plena, por otra parte, es la que menos ha sacado el dinero de sus afiliados fuera de Costa Rica, con un 15%. Esta es la OPC cuyas rentabilidades anuales han caído menos desde el 2022 (-4,39%) y la que posee los segundos resultados históricos más altos (5,43%), según los datos de la Superintendencia a abril del 2023.

“Eso es parte de estructurar un portafolio primero basándose en la seguridad, porque en la medida que usted incorpora más inversión extranjera, va a incorporar más volatilidad”, le explicó Alejandro Solórzano, gerente general de Vida Plena, a El Financiero en octubre del 2022.

La segunda operadora que menos sale a invertir es BCR Pensión, con un 17%. La OPC de la CCSS y BN Vital completan la lista con 21% y 28% de su portafolio en instrumentos extranjeros.

¿Por qué invierten afuera? Copiado!

La internacionalización de las inversiones empezó a tomar fuerza en el 2020, cuando las condiciones macroeconómicas del país propiciaron el éxodo de una tajada del ROP hacia el extranjero. En abril del 2019 un 13,72% del portafolio del ROP se invertía fuera de Costa Rica, ese número creció a un 28,88% para ese mismo mes pero del 2023.

Esto se dio porque la política monetaria expansiva del país (bajas tasas de interés locales) provocó que invertir en colones tuviera premio negativo en comparación con los rendimientos en dólares que se podían obtener fuera del país.

Sin embargo, independiente de esa coyuntura, la salida era una cuestión de tiempo. Los fondos del ROP, todavía en etapa de acumulación, crecen a un ritmo mayor al de la economía costarricense. Esto causa que el mercado de valores le quede demasiado pequeño a las necesidades de inversión y diversificación del ROP. En Costa Rica hay una baja cantidad de emisores y la gran mayoría de la deuda la aspira casi exclusivamente el Gobierno por medio del Ministerio de Hacienda.

De los ¢9,22 millones que vale el portafolio del ROP, un 63,32% está invertido en emisiones de deuda pública de Costa Rica. En enero del 2020, justo antes de que iniciara el éxodo hacia el extranjero, esa proporción era de un 70,84%.

Básicamente, la falta de desarrollo de un mercado local más profundo ha propiciado que los ahorros de los costarricenses tengan que ser invertidos fuera del país en lugar de estar financiando obras dentro del territorio nacional.

“Muchas veces se dice que los fondos deberían invertirse en infraestructura, y sí, todos lo pensamos, pero nadie ha estructurado absolutamente ningún vehículo que puedan adquirir los fondos”, le dijo la superintendente Aguilar a El Financiero en octubre del año pasado.

Esta migración en las inversiones del ROP también llegó a ser uno de los factores que impulsaron el alza en el tipo de cambio entre el 2020 y el 2022, debido a la alta cantidad de divisas que demandaron las operadoras para invertir fuera del país.

La salida del ROP, sin embargo, se ha enfriado en el último año. De hecho, el porcentaje invertido internacionalmente bajó desde su pico de marzo del 2022 del 32,21%. Hay que tomar en cuenta, eso sí, que parte de la disminución podría venir de un efecto cambiario; el cálculo de los fondos está colonizado a pesar de que las inversiones se hagan en divisas. Esto quiere decir que la caída en el tipo de cambio de los últimos meses tiene un impacto en la valoración de dichos datos.