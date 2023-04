Los cheques todavía se usan en Costa Rica, aunque usted no lo crea

Buenos días. Alcanzamos el viernes y el fin de semana. Para quienes trabajan, éxitos; para quienes tienen libre: descansen, compartan con sus familias. Aprovechen para pasear y hacer ejercicio.

El otro día leí un artículo sobre la necesidad del ejercicio no solo por lo que ya sabemos: dormir bien, reducir estrés, mejorar la salud y la calidad de vida (especialmente en la vejez), reducir gastos por enfermedades y estética, que también es un propósito válido.

Hacer pesas, por ejemplo, permite al cuerpo tener la fuerza necesaria para realizar acciones tan sencillas como levantarse de una silla, subir a un vehículo, levantar un objeto o cargar las bolsas de la feria o del supermercado sin dificultades.

El problema:

40%

de los adultos en el mundo no realiza actividad física suficiente, parte de la población tiene menos posibilidades (mujeres, grupos étnicos minoritarios, comunidades desfavorecidas y personas con discapacidades o enfermedades crónicas) y la actividad en jóvenes cae de modo alarmante, advierte la Organización de las Naciones Unidas.

Para qué todavía se usan cheques

No me acuerdo cuándo fue la última vez que recibí un cheque y tuve que ir a hacer fila al banco para cambiarlo. Todavía me sorprende cuando veo que alguien paga ¢10.000, ¢75.000 o ¢100.000 por las compras en el supermercado en efectivo. Pero de todo hay en la viña.

Desde hace años las entidades bancarias impulsan la sustitución de los cheques y del efectivo con pagos electrónicos, ya sea con tarjetas o mecanismos como Sinpe Móvil. Un problema de estos es que hay “una comisión relativamente alta para su liquidación”.

Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el 2022 se gestionaron 2,4 millones de cheques en el país, pero la tendencia es decreciente: en 2010 fueron 22,2 millones. ¿Cuánto dinero se trasiega por medio de este “antiguo” método de pago?

Hace 13 años fueron ¢24,7 billones y el año anterior fueron apenas ¢4,6 billones. Además, los pagos con cheques pasaron del 18% al 10% del Producto Interno Bruto entre 2019 y 2022.

El BCCR explica que, a diferencia de otros medios de pago al detalle, el cheque suele emplearse para efectuar transacciones de alto valor.

Por ejemplo, el valor promedio de los pagos con tarjetas en 2022 fue de ¢15.962 (se incluye cuando le pago un antojo a la panadería cerca de mi casa) y el de cheques fue por casi ¢2 millones.

Tres infos para el día

Incremento de tasas

El BCCR informó que la Tasa Básica Pasiva se ubicará, a partir de ayer 20 de abril del 2023, en 6,64% (antes: 6,63%) y la Tasa Efectiva en Dólares se mantiene en 3,09%.

Plataforma emprendedora

La Universidad de Costa Rica anunció el lanzamiento de la Red UCR Innova y Emprende, una plataforma de encuentro e intercambio de información para las iniciativas de emprendimiento y la innovación de estudiantes, docentes, investigadores y administrativos.

Fabricar más chips

El Parlamento y el Consejo Europeos alcanzaron un acuerdo provisional sobre la regulación diseñada para aumentar la fabricación de semiconductores que incluye una inversión de 43.000 millones de euros.

La cita

“Siempre ha habido disposición de volver a la relación de compraventa de energía con el ICE, aunque se requiere de una negociación con términos adecuados para ambas partes”. — Mario Alvarado, director ejecutivo de la Asociación Costarricense de Productores de Energía

El gráfico

