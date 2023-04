Los precios bajan: ¿seguirán así?, ¿qué dicen las empresas?

Buenos días. La feria de empleo Multingual Job Fair de Cinde, realizada el fin de semana en la Antigua Aduana, cerró con más de 6.700 asistentes, que realizaron 9.448 pruebas de inglés, un 25% de las cuales dieron como resultado un dominio avanzado del idioma.

Las vacantes ofrecidas fueron en gestión de proyectos, desarrollo de software, informática, ingeniería en sistemas, contabilidad, finanzas, administración, análisis financiero, soporte técnico, ingenierías, recursos humanos, ventas, compras, cadena de suministros y manufactura, entre otros.

Ayer les comentamos la diferencia de salarios entre algunos de esos sectores. Las personas apostaron a varias posibilidades, por lo que se contabilizaron:

77.000

aplicaciones laborales a los 4.000 puestos ofrecidos por las 45 empresas en la feria de empleo de Cinde.

Expectativas sobre precios

En marzo anterior la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 4,42%, el más bajo desde febrero de 2022, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). ¿Continuará así, descendiendo?

El optimismo de los empresarios para este segundo trimestre (abril, mayo y junio) se estanca, según los resultados de la encuesta que realiza el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la Universidad de Costa Rica. Algunos sectores esperan una mejora de ventas, producción, competitividad y utilidades. En precios, la expectativa parece ser distinta.

El estudio del IICE, presentado hace dos semanas, indica que la mayoría de empresarios (62%) señala que los precios de su sector económico no variarán significativamente.

Donde se aguarda más estabilidad en los costos de sus productos es en el sector agropecuario (69,4%).

En servicios es donde se pronostican más aumentos (32,2%) y, por el contrario, en los de comercio y construcción se prevén más disminuciones (13,9% y 13,3%, respectivamente), aunque sean de forma minoritaria.

En el balance neto de precios, la expectativa en todos los sectores se inclinó a la reducción entre la encuesta previa y la más actual (pasando en total de un 31,5% a un 17,6%).

En construcción es donde se presentó el mayor descenso (de 40% en el primer trimestre a apenas un 4,4% en el segundo) y el de manufactura el que menos decreció (de 23,9% a 20,4%).

Así, la conclusión del IICE es que la estabilidad en precios marcaría el segundo trimestre. Esperemos que así sea y que más bien siga mejorando.

(CARLOS GONZALEZ CARBALLO)

bv | 150 mujeres recibirán formación para empleos de alta demanda

(Contenido comercial)

FORTE, una startup internacional que financia educación de alta calidad sin costo para las personas que más la necesitan, se unió con la Fundación CRUSA y creó el proyecto Una oportunidad de formación para mujeres en los trabajos digitales del futuro que capacitará a 150 mujeres.

Tres infos para el día

Asamblea libre de efectivo

La Asamblea Legislativa fue distinguida hoy como entidad Libre de Efectivo, tras aprobar el proceso de certificación del Programa L, del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y con el apoyo asesor del Banco de Costa Rica (BCR).

Tercer centro virtual

La universidad Fidélitas anunció su tercer Virtual Center en Paseo de las Flores en Heredia, una sucursal de servicio al cliente (también abiertos en Hotel Balmoral, San José, y Paseo Metrópoli, Cartago) para que los estudiantes realicen sus gestiones.

Pérdidas por pánico

First Republic perdió $100.000 millones en depósitos debido al pánico bancario, indicó The Wall Street Journal. El banco dice que reducirá el número de empleados hasta en un 25% y recortará el salario de los ejecutivos a medida que reestructura el balance.

La cita

“Este no será un movimiento universalmente popular” — Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, sobre el cobro de cuentas compartidas

El gráfico

Top 3 de EF

En El Financiero trabajamos en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Negocios | Luis G. Cardoce nos indica el costo de la fecundación in vitro en un centro privado.

Economía y Política | Francisco Ruiz nos dice que una nueva ley refuerza rol de la Comisión Nacional del Consumidor en procesos de denuncia.

Finanzas | Krisia Chacón nos explica cuál es la mejor forma de llevar un presupuesto para vivir en pareja.

Recomendaciones de este martes

Este miércoles 26 de abril, a las 4:00 p.m., será el conversatorio con Camilo Retana, Bryan Vindas Villareal, Larissa Rú y Carlos Fonseca, galardonados con Premios Nacionales de Literatura Aquileo J. Echeverría 2022, en la Biblioteca Nacional de Costa Rica (BNCR), en San José, y vía Facebook Live.

Del 5 al 7 de mayo próximos se realizarán diversas actividades culturales en el marco del Día Nacional de Calipso en el parque Alfredo González Flores en Cahuita, Limón.

HBO Max (pronto Max) confirmó el lanzamiento de la serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, que se desarrolla siglo antes de los eventos de Game of Thrones, con la producción ejecutiva de George R. R. Martin, Ira Parker, Ryan Condal y Vince Gerardis.

En este mes de abril la plataforma también anunció la disponibilidad de seis producciones de la saga de Misión Imposible, incluyendo Nación secreta, Protocolo fantasma y Repercusión.

Feliz martes

Gracias por leerme.

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.