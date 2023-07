Ocho episodios de alta volatilidad del tipo de cambio en Costa Rica, incluyendo el de 2022 a 2023, según una nota técnica del Banco Central

Buenos días. Hoy se conmemoran los 199 años de la anexión del Partido de Nicoya a Costa Rica y también juega la Sele Femenina en Nueva Zelanda contra Japón, a las 11:00 p.m.

El viernes anterior el resultado no estuvo tan mal ante la poderosa España, pero los reportes coinciden en que las españolas tuvieron misericordia (0-3).

Del Censo de Población nos fijamos en la provincia con más aumento de habitantes:

2,12%

es la tasa de crecimiento de población de Guanacaste, que pasó a 412.808 personas en 2022; la que tuvo la tasa de crecimiento más baja es Heredia, con 0,99%.

El dólar y el colón

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicó una nota técnica que identificó ocho episodios de alta volatilidad del tipo de cambio del colón con respecto al dólar después del huracán cambiario y a partir de 1983:

Años 80: los primeros tres momentos —a finales de 1983 y de 1984, e inicios de 1988— fueron causados por alteraciones puntuales y “relativamente grandes” de 248, 670 y 606 puntos base (p.b.).

En 1990 y 1991, cuando el BCCR devaluó a una tasa de 20 p.b., aumentando a 50 p.b. y llegando alrededor de 70 p.b. a inicios de 1991, que se revierten cuando se retoma el ritmo anterior de devaluaciones.

Otro aumento en volatilidad ocurrió en 1992, cuando en marzo de ese año se liberalizó el régimen cambiario y se pasó a una caída de 1.037 p.b. en tres meses, seguido por un aumento de 921 p.b. en un mes. Después vino un periodo de “paridad reptante”, con un tipo de cambio constante.

A finales de 2007 se inició un período de apreciación y de depreciación que causó el episodio de volatilidad más extenso hasta el 2014 y cuando comenzó la flotación de facto. Luego las fluctuaciones fueron moderadas.

Desde 2017 el régimen de flotación administrada tuvo tres periodos de aumento: los primeros dos en mayo de 2017 y noviembre de 2018, causados por depreciaciones elevadas que se revirtieron rápidamente.

Y el tercero, el que acabamos de vivir: desde setiembre de 2022 a abril de 2023 con un tipo de cambio en proceso de apreciación, después de alcanzar el máximo de casi ¢700 durante junio de 2022.

El clímax fue en febrero de 2023, lo que impulsó la adopción de nuevas medidas por parte del Central. “A partir de abril de 2023, el tipo de cambio comenzó a fluctuar alrededor de ¢540, lo que dio paso a la reducción de las medidas de volatilidad”, dice la nota técnica.

El Hospital Clínica Bíblica, a través de su Programa de Acción Social, realizó exámenes de Monocapa a las vecinas de la zona que viven en condición de vulnerabilidad socioeconómica.

Primera emisión

El banco de desarrollo CAF anunció sus primeras emisiones de bonos en el mercado de capitales de Costa Rica, por un monto total de ¢53.000 millones, equivalentes a $99 millones y cupones de 7,08% y 7.68%, respectivamente.

Población y centros de salud

Del Censo de Población y Vivienda 2022, publicado por el INEC, se destaca que los cantones del centro del país tienen una menor cantidad de centros de salud respecto a la densidad poblacional, junto con el cantón de Palmares en Alajuela y Liberia en Guanacaste.

Laboratorio de inversión

El Grupo Banco Mundial puso en marcha el Laboratorio para la Inversión del Sector Privado para desarrollar soluciones de inversión privada. Los objetivos climáticos, los riesgos del cambio climático y la pobreza en los mercados emergentes.

“Este es el momento de Costa Rica mientras otros socios se debaten en temas políticos y electorales internos” — Manuel Tovar, ministro de Comercio Exterior

Economía y Política | Francisco Ruiz nos cuenta que Costa Rica y Panamá compiten para atraer a firmas de semiconductores.

Podcast | Krisia Chacón, Sergio Morales y Luis G. Cardoce conversan en Dinero, podcast y negocios sobre la devaluación de los años 80, tema que se analizó en el especial de Hitos de hace dos semanas.

Tecnología | Revisamos el último informe de Sutel sobre la calidad de Internet móvil de Claro, ICE y Liberty.

