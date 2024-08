Revise aquí cómo están las tasas de los créditos de consumo, así como las de vehículos y construcción

¿Se aproxima una reducción de tasas de interés en los créditos personales si el Banco Central también realiza una reducción de la tasa de política monetaria? (Shutterstock/Shutterstock)

La posibilidad de una reducción de las tasas de interés en Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal, abriría el camino a una posible reducción de tasas activas y pasivas en otros países, incluyendo Costa Rica. Se esperan al menos tres recortes en lo que queda de este 2024.

¿Esa reducción permitirá un descenso de las tasas de los créditos personales, de vehículos o de construcción, por ejemplo, en el sistema bancario nacional?

Hay un retardo entre la reducción de las tasas que realiza el Banco Central de Costa Rica (BCCR) y la que determinan los bancos públicos y privados, así como otras entidades financieras, incluyendo las que brindan microcréditos (para financiamiento de dispositivos para estudio o trabajo).

En la actualidad la Tasa de Política Monetaria (TPM) se encuentra en 4.75% desde 26 de abril. Antes de esa fecha estaba en 5.25.

Y el pasado 21 de agosto el BCCR informó que la Tasa Básica Pasiva (TBP) se ubica en 4,30% (el valor anterior era de 4,31%) hasta al menos el próximo jueves. A principio del presente año estaba en 5,36%.

Como vimos en el boletín de ayer, hay algunas actividades económicas donde se detecta una disminución del crecimiento de la cartera de crédito. El mercado también está diversificado en función de la demanda de diferentes segmentos de población.

“Un crédito permite a las personas acceder a productos y servicios que de otro modo serían difíciles de obtener, facilitando así su desarrollo personal y profesional”, dice Adriana Contreras, gerente comercial de KrediYA, una entidad que brinda microcréditos.

Claro está, si se siguen varias recomendaciones como: evaluar la capacidad de pago, flujo de efectivo, plazos, necesidades de la persona, que esté alineado con el desarrollo económico del solicitante y tener presente las fechas de pago, los montos de las cuotas y que utilice medios de pago seguros.

En el país otras entidades como Nunni, Avocash y Monifai también ofrecen soluciones de este tipo.

En la banca tradicional, pública y privada, las tasas de interés para los créditos de vehículos van desde 0.14% (en arrendamiento operativo) hasta 13%.

En el caso de construcción van desde 8.95 a 18%, según la entidad bancaria.

En consumo, sin incluir vehículos, las ofertas también son variadas en bancos privados y públicos (ver gráfico).

Las personas interesadas también pueden consultar en línea las tasas que ofrecen cooperativas y otras entidades.

La cifra

La inteligencia artificial llega a las pymes cada vez más:

85%

de las tareas de contabilidad (facturación, reportes y conciliaciones bancarias) se automatizan en los sistemas contables, según Alegra.com.

¿Qué más está pasando?

En Costa Rica: plataforma del hábitat

El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), que está en su 70 aniversario, lanzó la plataforma digital denominada Sistema de Información Geográfica, Hábitat y Territorio.

La herramienta ofrece un inventario georreferenciado de los planes reguladores de los 84 gobiernos locales y de 237 cuadrantes urbanos en cantones fuera de la Gran Área Metropolitana.

Permite, además, el acceso de manera interactiva al estado actual de los planes reguladores en la primera etapa. En los cantones sin delimitación de cuadrantes se incluyen los terrenos y proyectos institucionales y proyectos visados.

En el mundo: escenarios autos eléctricos

Un estudio de Boston Consulting Group muestra tres escenarios diferentes para el futuro de la adopción de vehículos eléctricos y sus implicaciones para la industria minorista de combustible al 2035.

El primer escenario (Fossil is King) prevé un incipiente mercado de electromovilidad, el 15% del parque automotor. En el segundo (The Rise of EVs) es el 30%, hay un mayor desarrollo de infraestructura y son una amenaza a los combustibles fósiles.

En el tercer escenario (el “más revolucionario” denominado Electric Dominance) la cuota de mercado de los vehículos eléctricos es del 55% del parque automotor en 2035.

En ciencia: precisión contra el cáncer

Los radiofármacos buscadores de tumores marcan un nuevo rumbo en oncología, se alcanzó un nuevo nivel de precisión molecular y prometen tratamientos específicos con menos efectos secundarios.

Similares a misiles buscadores de calor programados para cazar el cáncer, los radiofármacos viajan a través del torrente sanguíneo para lanzar sus ojivas radiactivas directamente al sitio del tumor, explica Knowable Magazine.

En la actualidad, solo un puñado de estas terapias están disponibles de manera comercial para los pacientes. Sin embargo, esta cifra está por aumentar conforme la industria biofarmacéutica comience a invertir fuertemente en la tecnología.

