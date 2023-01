Seis características de las microempresas en Costa Rica que todos deben tomar en cuenta

Buenos días. Llegó el viernes y el fin de semana. A mí se me hace rapidísima la semana, que termina con varias llamadas de atención.

La primera por la caída de ingresos y utilidades de Intel, que tiene planta en Costa Rica y no escapa de los efectos boomerang que está sufriendo la industria tecnológica después del auge de la demanda durante 2020.

La segunda de los ambientalistas: el próximo 31 de enero 2023 vence el tiempo que tiene el Acuerdo de Escazú para ser aprobado por la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Para ellos, no ratificarlo significa un revés en materia de imagen y política ambiental para el país.

Y la tercera de la industria de la construcción, que señala a la disminución de la inversión institucional como la que está provocando el siguiente impacto:

7%

fue la disminución del Indice Mensual de Actividad Económica del sector de la construcción del 2022 en Costa Rica, según la Cámara Costarricense de la Construcción.

*********

Seis características de las microempresas en Costa Rica

Hablando de disminuciones. En Costa Rica había 410.745 microempresas en 2022, lo que implica una disminución del 9,7% respecto a 2021, según la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares (ENAMEH) realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

La encuesta también reveló otras características de este tipo de unidad productiva:

1. La mayoría (47%) había iniciado por necesidad y otras para aprovechar una oportunidad (38%) o por tradición familiar y herencia (15%).

2. Son unipersonales (75%), mientras que el 12,5% tiene dos trabajadores y el 12% tres o más, con lo que las microempresas generarían 647.451 empleos (permanentes el 79% y ocasionales el 21%).

3. La mayoría también está en la informalidad: no están inscritas en el Registro Nacional ni cuentan con cédula jurídica (98%), no poseen registros contables formales (80%) y no tienen salario asignado a la persona que la encabeza (99%).

4. El 59% de las microempresas indican haberse visto afectadas por el comportamiento del precio de los combustibles, el precio de las materias primas (47%) y del tipo de cambio (34%), así como la baja en la cantidad de clientes (45%) y la permanencia de la Covid-19 (16%).

5. El 43% se dedica a actividades de servicios, por encima de industria (23%), comercio (21%) y agropecuario (13%).

6. El 72% del financiamiento otorgado por el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) fue a microempresas. El total se distribuye en empresas del sector agropecuario (49,58%), servicios (20%), comercio (18%), industria (4%) y el resto de transporte, turismo y construcción, según la estadística del mismo SBD.

11/05/16, Paso Ancho. Microempresaria que diseña almohadas especializadas para las mamás (maternidad) y diferentes problemas. En la foto: .Fotos por: Melissa Rojas (Melissa Rojas)

*********

bv | Grupo ANC innova con servicio de manejo de flotas vehicular

(Contenido comercial)

Grupo ANC lanzó un servicio de administración de flotas corporativas. La empresa cuenta con las marcas Enterprise Rent a Car, National Car Rental y Alamo Car Rental, con más de 4.300 unidades en Costa Rica.

*********

Tres infos para el día

Financiamiento para proyecto de acceso

BID Invest y Liberty Costa Rica realizaron la emisión internacional de un bono vinculado con la sostenibilidad, como parte de un financiamiento total de $450 millones para aumentar el acceso digital y “la calidad de la banda ancha”.

Recuperación inmobiliaria

La firma RC Inmobiliaria, basándose en datos de InmoInfo, indicó que en el cuarto trimestre del 2022 continuó la recuperación de las ventas de apartamentos y en 2023 se acelerará la tasa de aumento de unidades construidas.

¿Alemania sale del bache?

La Oficina Federal de Estadística (Destatis) de Alemania estima que el Producto Interno Bruto creció 1,9% más en 2022 que en 2021, y fue 0,7% más alto que en 2019, pese a la guerra en Ucrania, la inflación, la escasez de trabajadores calificados y la Covid-19.

(Shutterstock)

*********

La cita

“Al solicitar un registro previo para acceder a la matrícula, logramos reducir las solicitudes únicamente a los usuarios, haciendo aún más controlado el acceso a los espacios”. — Gary Jiménez Badilla, Asesor de la Dirección General de Educación Vial

*********

El gráfico

*********

Top 3 de EF

Mis colegas de El Financiero trabajaron en las siguientes publicaciones que les recomiendo:

Finanzas | Luis G. Cardoce nos cuenta quiénes son los que pierden con el tipo de cambio en caída y cómo pueden minimizar los daños.

Economía y Política | ¿Pueden los patronos cambiar la moneda de pago del salario en medio de la volatilidad del precio del dólar? Lo explica Tatiana Soto.

Economía y Política | Josué Alfaro nos indica que ahora, para solicitar una prueba de manejo, se requerirá de un registro previo adicional.

*********

Recomendaciones de este viernes

La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer) anunció su catálogo de más de 20 capacitaciones para empresas que desean ampliar, iniciar o consolidar sus procesos de exportaciones.

¿Ustedes sabían que HBO Max ofrece episodios sin costo y aunque no se tenga la suscripción? Entre los títulos disponibles de esta forma: The White Lotus (Episodio 1 - Temporada 2), Succession (E 1 - T 3), House of the Dragon (E1 - T1) y Hacks (E1- T1), entre otros.

En estrenos, la plataforma anuncia varios títulos: Succession (T4), Jurassic World Dominion, The Inmortal, Kabul Airport, Dream Raider y American Traitor, entre otros.

Encuéntrenme aquí: carlos.cordero@elfinancierocr.com

Feliz viernes y feliz fin de semana.

*********

Comparta este newsletter si considera que puede interesar a una persona conocida o colega. Nos encantará que más lectores y suscriptores compartan la información de cada mañana con su desayuno.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.