Tres sectores, dos tipos de empresas y cuatro regiones con mayores expectativas de empleo en 2024 en Costa Rica

Buenos días. Tras la entrada en vigencia de los cambios en los regímenes de jubilaciones el pasado viernes, la Superintendencia de Pensiones (Supen) emitió una nueva alerta sobre el déficit actuarial del régimen de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y propone nuevas reformas.

La razón de solvencia era de 48% y se agrava debido a la morosidad del Estado, patronos y trabajadores independientes con el IVM (a agosto 2023 era de ¢854.818 millones) y cambios demográficos (aumento de la esperanza de vida y menos hijos por familias).

Supen propone: pensión básica universal, aumento de contribuciones (15%) y cuotas (de 300 a 360) y reducción de beneficios.

La cifra

¿Siente seguridad cuando realiza operaciones financieras en línea?

35%

de los latinoamericanos y de los costarricenses se sienten seguros en los pagos digitales, según Kaspersky.

Contratación

Si busca trabajo o quiere cambiar el actual, las expectativas de contratación se mantienen para el primer semestre del año, según la última Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup Costa Rica a más de 400 empleadores. ¿Dónde hay oportunidades?

Por sectores: ciencias de la vida y la salud aumenta la expectativa de contratación a 69%, seguido por tecnologías de la Información (56%) y manufactura (42%), una de las actividades de más dinamismo según el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Por empresas: pequeñas y medianas (hasta 249 colaboradores) con una expectativa del 42% respectivamente.

Por región: Guanacaste (60%), Heredia (49%), Puntarenas y Limón (39%).

Por puestos: los más buscados son tecnologías de la información y análisis de datos, atención al cliente y front office, ventas y mercadeo, operaciones y logística e ingeniería.

Déficit: a nivel mundial 75% de los empleadores informan que tienen dificultades para encontrar el talento que necesitan, mientras que en Latinoamérica y Costa Rica lo reporta el 70%.

Es difícil encontrar talento desde hace varios años, pero hay una reducción de personas ocupadas:

—Por segmentos específicos: mujeres, informales, jóvenes (15-24 años), mayores de edad (60 años o más) y ocupaciones de menor calificación (ver gráfico).

—Factores: no desea trabajar, enfermedad o discapacidad, vejez, obligaciones familiares, motivos personales (estudio, viaje y otros) y desalentados. Se suman, aparte de las crisis geopolíticas, los efectos residuales de la pandemia, el impacto de las políticas para controlar la inflación y, atención, los cambios tecnológicos, agrega el BCCR citando a la OCDE.

4 infos para el día

Crédito para vivienda

A noviembre de 2023, los bancos mantenían un saldo en crédito por un total de ¢5.4 billones otorgado a 133.000 personas para la compra de vivienda residencial, informó la Asociación Bancaria Costarricense.

Impacto en precio de gasolina

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos advirtió que los impuestos y subsidios impactan el precio de gasolinas. Por ejemplo: el impuesto único pesa 40% en el precio final de la gasolina Super y de 38% en la gasolina Plus o regular.

Renacimiento híbrido

Los autos híbridos disfrutan de un renacimiento, pues fabricantes como Ford, Kia y Toyota ofrecen más opciones para atraer a compradores que no están preparados para vehículos totalmente eléctricos, informa The New York Times.

Cómo opera la conciencia

Un grupo de neurocientíficos y filósofos reunidos en el Instituto Allen de Ciencias del Cerebro en Seattle, Washington, idean la manera de probar empíricamente las teorías de la conciencia a través de un proceso de colaboración adversarial donde compiten en equipos, cuenta Nature.

Recomendaciones de este jueves

El Proyecto Teatro Tamarindo, ubicado en Santa Cruz (Guanacaste), presentará Morir por el chocolate el 19 de enero en una cena interactiva con espectáculo de misterio. Se realizará en el centro de eventos Trío.

En libros, si se dan una vuelta por la librería este fin de semana, pueden encontrar 100 Preguntas claves para un emprendedor, de Carlos Múñoz, y 100 Preguntas sobre el amor, de Coral Herrera.

Y, además, el best seller La conspiración de los Illuminati, de G. L. Barone, que pasa de la destrucción del Santo Sudario, el asesinato del jefe de la Guardia Suiza y una red que incluye a la élite de la Santa Sede, al presidente del Banco Vaticano, a traficantes de armas y a células islámicas.

Carlos Cordero es periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog “La Ley de Murphy” y “El Financiero de la mañana”.