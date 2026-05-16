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¿Busca $200.000 para su startup? Caricaco Ventures duplica su apuesta por el talento regional

Vea cómo participar en esta nueva iniciativa de financiamiento de emprendimientos tecnológicos innovadores

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Por Carlos Cordero Pérez
En la región las startups enfrentan desafíos para encontrar capital en sus diferentes niveles de desarrollo. (Robert Churchill)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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