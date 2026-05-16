¿Busca $200.000 para su startup? Caricaco Ventures duplica su apuesta por el talento regional

En la región las startups enfrentan desafíos para encontrar capital en sus diferentes niveles de desarrollo.

Obtener financiamiento para iniciar, operar e implementar nuevos planes es una situación que agobia a los emprendimientos de base tecnológica o startups, en el mundo y en Costa Rica.

Aquí se están impulsando diversas iniciativas para que las startups innovadoras y con proyección global obtengan el capital que necesitan. Una de ellas se acaba de anunciar.

Caricaco Ventures lanzó su CV2, una nueva etapa de inversión en la que duplica su capital para respaldar a emprendedores de base tecnológica en Costa Rica, Centroamérica y República Dominicana.

El objetivo primordial es consolidar el talento regional en el mercado global y cerrar la brecha de capital que históricamente limita a las empresas locales frente a ecosistemas internacionales.

“La experiencia con nuestro portafolio demuestra que tenemos el talento, el hambre y las ganas de construir empresas que van a cambiar el futuro de toda nuestra región”, dijo Rodrigo Villalta, director ejecutivo de Caricaco Ventures. “Nuestra misión es caminar al lado de los founders en sus etapas iniciales. Hoy es el mejor momento para emprender en Costa Rica”, añadió.

Equipo de Caricaco. (Caricaco/Caricaco)

La organización redobló su apuesta tras el sólido desempeño del sector en los últimos años. Las 27 compañías que ya forman parte de su portafolio alcanzaron ventas acumuladas por $29 millones durante el transcurso del 2025, según la entidad.

Este dinamismo se refleja también en la creación de oportunidades laborales, con más de 450 empleos directos generados por las startups respaldadas hasta la fecha. Actualmente, nueve de estas empresas se posicionan en el ranking de las 20 mejores de la región.

A partir de este anuncio, el monto mínimo de inversión por proyecto se duplica, situándose ahora en los $200.000. El enfoque se dirige a los “Emprendedores Globales”: equipos de origen centroamericano o empresas con operaciones relevantes en la zona que desarrollen software e inteligencia artificial nativa.

¿Quiénes pueden participar?

Caricaco indicó que la estrategia de inversión prioriza proyectos que ya cuenten con un producto lanzado en el mercado y métricas de clientela comprobadas.

Se busca no solo aportar capital, sino un acompañamiento estratégico que conecte a los fundadores con redes de inversión internacional y aliados corporativos.

Caricaco Ventures indicó a su favor que el 95% de las compañías que levantaron capital en la región son apoyadas por el fondo, lo que —según la organización— le permite actuar con un conocimiento profundo de la realidad económica local.

En el sector emprendedor, muchas de las startups que se desarrollan en la región dan el salto a buscar nuevas oportunidades de comercialización y de capital en mercados de Estados Unidos, México, América del Sur y Europa.

“Esta nueva fase pretende que Costa Rica y sus vecinos dejen de ser puntos ciegos para el capital de riesgo global”, señaló Caricaco.

La entidad destacó que construye una de las comunidades de fundadores más activa del área, impactando a miles de personas a través de programas de formación y redes de contacto.

Los emprendedores interesados en postular sus proyectos para recibir este impulso pueden realizar el proceso de aplicación directamente en el sitio oficial de Caricaco.