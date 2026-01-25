¿Busca una idea de negocios? Estas son las 20 actividades donde se concentran más empresas, en especial mipymes de Costa Rica

Existe una percepción general entre las personas que crean y desarrollan micro y pequeñas empresas (mipymes) de que, si alguien tiene éxito con un negocio, le surgen competidores casi de inmediato.

Algunas actividades de negocios concentran la mayor cantidad de empresas por múltiples factores, como las amplias oportunidades, el tamaño del mercado, las menores barreras de entrada o las exigencias de recursos y estructura.

Por ejemplo, en el sector financiero formal la cantidad de entidades es menor que en otros sectores debido a los requerimientos propios de la actividad.

“Costa Rica no tiene un problema de ideas. Tiene un problema de estructura, orden y acompañamiento empresarial”, escribió Alejandro López Ríos, de Expo Pyme, una iniciativa privada que organiza un evento del mismo nombre en Costa Rica.

Más del 90% del parque empresarial del país está conformado por mipymes, que cuentan con menos de 5 empleados a nivel de microempresas y de 6 a 30 empleados a nivel de pequeñas empresas.

De acuerdo con los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) a junio de 2025, más de 82.000 patronos privados se encontraban registrados. De ellos, poco más de 77.000 tienen menos de 29 colaboradores.

Si se identifican las actividades donde hay más empresas en los últimos dos años, la lista es encabezada por restaurantes, bares y cantinas, construcción de edificios completos y actividades inmobiliarias.

Las 20 actividades donde se concentran más negocios también incluyen en 2024 y 2025: ventas al por menor, actividades profesionales (médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros y asesoría empresarial), talleres de reparación de vehículos, pulperías y panaderías.

En el ranking del 2025 se puede observar que en cada caso la mayoría de empresas son micro y pequeñas.

López señaló que algunas tienen mayor saturación: restaurantes, bazares, servicios de restaurantes, asesoría empresarial, salones de belleza, servicios médicos y odontológicos, sodas y farmacias. “Predominan los servicios”, destacó. “Son sectores atractivos pero altamente competitivos donde la diferenciación es clave”.

También se identifican actividades con menos negocios: consultorías y servicios de nacionalización de importaciones, asesorías en formación y capacitación, ventas de equipos para control de actividad del agua y asesorías ambientales.

Se suman: mantenimiento, remodelación y venta de accesorios de piscinas, logística de exportación, serigrafía, venta y reparación de celulares, floristería y venta de regalos, asesorías para proyectos y fabricación de sellos mecánicos en hule para maquinaria industrial.

“Hay nichos especializados, muchos con enfoque B2B (business to business), técnico o industrial”, señaló López. “Pueden ser sectores altamente rentables si se escalan bien”.

A la lista se suman actividades que han perdido relevancia por la madurez del mercado. La reparación de celulares, por ejemplo, cedió terreno ante los cambios que trajo la apertura de las telecomunicaciones en 2010, desplazando a los pequeños talleres independientes frente a la oferta integral de los grandes operadores y marcas oficiales.

Cuando hay una alta repetición de negocios se trataría de un mercado probado, pero que requiere una propuesta de valor clara y una alta fidelización de clientes.

En los casos de actividades de baja repetición se pueden encontrar oportunidades para innovar, especializarse y escalar.