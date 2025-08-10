Emprender

De San Mateo de Alajuela a Hollywood: el recorrido de Miguel Cruz hasta fabricar el bolso de Brad Pitt en la película ‘F1′

El bolso de Brad Pitt en ‘F1′ lo diseñó Danilo Coto y lo fabricó Miguel Cruz, dedicado a la marroquinería en San Mateo de Alajuela

Por Carlos Cordero Pérez

En la película F1, estrenada el 16 de junio de este año, Brad Pitt es Sonny Hayes, un exconductor de Fórmula 1 que ahora es un piloto nómada a sueldo y a quien contacta un antiguo compañero para que salve a su equipo.








Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

