Emprender

Del laboratorio a emprender: la travesía de cuatro iniciativas para convertirse en empresas con vocación ambiental

Estos cuatro emprendimientos nacieron como ideas de investigación científica y ofrecen soluciones ambientales probadas para reducir emisiones y residuos, así como elevan la rentabilidad y reducen costos

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Por Carlos Cordero Pérez
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Dos de los objetivos de las iniciativas son reducir el uso de agroquímicos y reducir los residuos dañinos con el ambiente, como en el caso de Terrabiol, que ofrece productos para el control de plagas y enfermedades en los cultivos. (Reproducción EF /Reproducción EF)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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