Emprender

Dos ticos fundaron la ‘startup’ Indax y se presentaron ante reconocido fondo élite de capital de riesgo del Silicon Valley; lea cómo les fue

La solución de Indax se construyó con agentes IA y permite a proveedores y clientes de equipos resolver necesidades de venta y compra de máquinas en nuevos proyectos industriales y comerciales

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

José Acevedo encontró a André Guardia en una cafetería de San Francisco, California, trabajando en forma frenética en el prototipo de la solución de su startup Indax.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IndaxstartupIAagentes IASequoiaPear VC
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.