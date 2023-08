Él aplica en su emprendimiento, el ‘marketplace’ de bienes raíces Anuntico, lo que aprendió de su madre y de su padre

Roberto Bogantes aprendió dos cosas de las experiencias de su madre y de su padre, que aplica en su emprendimiento Anuntico, un marketplace donde propietarios, desarrolladoras inmobiliarias y agentes de bienes raíces pueden publicar anuncios gratuitos de las propiedades que están vendiendo o alquilando.

Vive en Tres y Tres de Pocosol, a cinco kilómetros de Santa Rosa, en San Carlos, en un lote cedido por su suegro Manuel Vásquez, rodeado de la finca de éste y a solo unos metros del corral de ganado, desde donde se escuchan los mugidos.

En la videollamada, con su móvil, Roberto me muestra el paisaje alrededor: los árboles en primer plano al otro lado del camino lastrado, la finca y el cielo tupido de nubes listas para rociar la zona con aguaceros que cruzan las llanuras de San Carlos.

“Ha llovido mucho estos días”, dice Roberto.

La lejanía no es un problema en este mundo virtualizado. Con una conexión a Internet de 200 Mbps trabaja de forma remota con una empresa en la que ya cumple una década de ser empleado en su departamento de informática y gestiona a Anuntico, así como organiza las conferencias virtuales para ayudar a que los agentes de bienes raíces aprovechen la digitalización.

Los propietarios de viviendas y lotes pueden anunciarse sin costo en Anuntico o adquirir planes con costos para destacar sus publicaciones y ofertas de propiedades en venta o alquiler en cualquier lugar de Costa Rica. (Foto cortesía para EF)

Roberto nació en el Hospital San Carlos, en Ciudad Quesada, y se creó en Pocosol, donde estudió la primaria, y en Upala, donde se graduó de secundaria en el Liceo de Aguas Claras en 2005. Al obtener el título decidió no quedarse ahí.

Desde niño le gustaba la computación, por lo que siguió estudiando ingeniería de sistemas en la sede de la Universidad Católica en Ciudad Quesada, ubicada cerca de las instalaciones del Radio Santa Clara, en la misma calle del asilo de ancianos. Entre tanto fue asimilando diferentes experiencias.

La primera, de su madre Norma Araya, una educadora de la zona que siempre se propuso tener algo propio. Ella consiguió un crédito bancario, construyó dos viviendas y las alquiló. Con eso pagaba el préstamo y se hacía con unos ingresos adicionales. Actualmente se mantiene como educadora y dedicándose al alquiler de viviendas.

Mientras Roberto estudiaba consiguió un empleo en un café Internet, “cuando todavía existían”, los fines de semana; luego le dieron tareas de soporte técnico, conforme fue avanzando en la carrera y se ampliaron los días de trabajo. Su empeño lo llevó más allá.

En 2011, al año de graduarse de la universidad, ingresó a una empresa ubicada en Heredia, Extralum, en la que todavía es empleado. Extralum se dedica a la fabricación de puertas, ventajas y fachadas de viviendas y edificios en aluminio y vidrio.

Inició como desarrollador y poco a poco le fueron dando oportunidades. Actualmente, Roberto es líder del área de desarrollo (hay otra área de soporte en la empresa), que tiene un equipo de seis personas.

Se encargan del mantenimiento y la creación de funcionalidades del sistema gerencial tipo ERP de la empresa. Su misión es ajustarlo a los procesos propios del negocio de Extralum.

El trabajo remoto le permite trabajar desde la casa en Pocosol y asistir dos días a la semana a la sede de la empresa en San Carlos.

En este tiempo dio varios pasos a nivel personal y en su carrera. En 2014 se casó con Karol Vásquez, con quien tiene una niña de dos años y medio. Ellas es doctora del área de salud de Los Chiles, en la frontera norte y a menos de una hora desde Pocosol. Con ella dio el paso para crear Anuntico.

La idea surgió casi como una herencia indirecta de la actividad de su madre, el alquiler de casas, y por una experiencia que tuvo su padre, José Luis, quien se dedica al comercio, tuvo que empezar de cero y actualmente tiene un minisuper en Grecia, Alajuela. Tener un plan B no es excluyente.

“En Extralum me han tratado muy bien”, recalca Roberto. “Pero me gusta tener algo propio”.

El primer paso fue en 2016 cuando creó una página de anuncios clasificados. Por eso se llama Anuntico. Como toda empresa que inicia, nada la conocía.

Karol y él se metían en redes sociales, especialmente en Facebook, para buscar anuncios, republicarlos y generar tráfico hacia su página. Pero lo hacían por voluntad propia. Decidieron dar un paso más.

Liberaron la página en 27 países, incluyendo Estados Unidos, en español e inglés. Sin embargo, “era muy volátil”, confiesa Roberto. El esfuerzo personal y familiar superaba los logros, excepto por la experiencia y enseñanzas que iban obteniendo. Hubo que tomar nuevas decisiones.

En 2022 cerró las páginas habilitadas para 26 países y enfocó el sitio web en Costa Rica y en bienes raíces y empezó a aplicar otras estrategias que venía aprendiendo en el camino.

El cambio de Anuntico fue de anuncios clasificados a anuncios de venta y alquiler de casas, lotes, apartamentos, fincas, quintas, locales comerciales, oficinas y hasta bodegas en todo el país. Las personas propietarias publican sin costo. También pueden anunciar alquileres de habitaciones.

En este momento se pueden encontrar 453 anuncios de propiedades, especialmente viviendas, de San Pablo de Heredia, de Concepción de San Rafael de Heredia, de Atenas, de Ciudad Quesada y de Pocosol, por supuesto, entre otros sitios.

Cada persona propietaria ingresa los datos y las imágenes. Antes de publicar el anuncio, Roberto realiza una labor de verificación y llama a la persona para garantizar que la oferta sea real y corregir datos o imágenes cuando es necesario.

Él recomienda a las personas compradoras interesadas en una propiedad, o que desean alquilar, contactar al propietario, verificar la información del lote o vivienda en el Registro de la Propiedad y comprobar si está o no hipotecada, no entregar dinero si no hay un contrato o una opción de compra de por medio, y en todo el proceso asesorarse con un abogado de confianza, incluso cuando la otra parte tenga el suyo.

Por ahora, para cubrir el costo del dominio, del sitio web y de almacenamiento, Roberto utiliza una plataforma para emprendedores llamada Microsoft For Startups, la cual permite servicios sin costo de infraestructura por un equivalente de $150 por mes y durante tres años. Si luego el emprendimiento requiere más infraestructura se adquiere un plan de pago.

Los ingresos para Anuntico se obtendrían de las personas que desean destacar sus publicaciones de venta o alquiler de propiedades.

Para incrementar el tráfico y los negocios, Roberto aplica varias estrategias propias del mercadeo digital, que él considera que deberían tener presentes las personas dedicadas a bienes raíces para que avancen en el actual mundo de negocios digitalizados.

Lo primero es revisar lo que hacen otros sitios del ramo, tanto locales (Encuentra24) como en otros mercados (Fotocoasa o Idealista). De ahí aprendió que las plataformas no ofrecen solo información de los productos o propiedades ofrecidas. También ofrecen contenidos relacionados con la actividad, incluyendo consejos, recomendaciones o análisis de la industria, lo que se denomina mercadeo de contenidos. ¿Qué hizo Roberto?

Como parte del sitio de Anuntico creó un blog donde da diferentes tipos de recomendaciones a las personas propietarias de las propiedades que desean alquilar o vender: cómo atraer compradores “eco-conscientes”, presentar de forma atractiva el vecindario o consejos claves para agentes de bienes raíces, entro otros. Ni los contenidos ni la forma de presentarlo son casuales ni arbitrarios.

Apoyándose en herramientas como SemRush o Ahrefs, él identifica las palabras claves, investiga cada tema y redacta las publicaciones del blog o post. Después los difunde en redes sociales. No se queda en solo eso.

Tanto para atraer más personas hacia el sitio como para ayudar a quienes desean actualizarse en la venta de bienes raíces en el ámbito digital o quieren iniciar un negocio (recordando que siempre se debe tener un plan B), Roberto realiza conferencias virtuales.

A través de la red social LinkedIn invita a los agentes inmobiliarios a los cursos. Actualmente está organizando uno sobre publicidad digital para el próximo lunes 28 de agosto a las 6 p.m.

Roberto dice que muy pocos agentes de bienes raíces aprovechan recursos como Google My Business, una plataforma sin costo donde aparecen los negocios. Luego realizará sobre mercadeo digital, cómo posicionarse y crear un blog. “Que se profesionalicen”, afirma. “De esta forma, Anuntico da contenido de valor”.

Por supuesto que a futuro se ve dedicándose completamente a la plataforma, pero que para eso Anuntico debe lograr lo que ya alcanzó CRAutos, posicionarse para la venta de propiedades con el mayor inventario posible de propiedades en venta. Ese es su horizonte.

Por ahora, no tiene dudas que, ya sea para generar ingresos extras como su madre o si le toca reiniciar de cero como su padre, debe tener una opción propia. “El corazón me dice que siempre hay que tener un plan B”, reitera Roberto.