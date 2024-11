El humus que crearon con recetas mediterráneas gustó en fiestas de amistades; ahora se encuentra en supermercados

Para una fiesta de unas amistades, cada una de las personas o parejas invitadas debía aportar algo.

Sonia Alvarado y Jason Delidis llevaron humus, un dip o aperitivo hecho a base de garbanzos, tradicional en el Mediterráneo y Medio Oriente. Ellos lo hacían con ingredientes naturales y sin saborizantes, siguiendo las recetas de la familia de Jason, de origen griego, aunque él nació y creció en Sudáfrica.

En las fiestas y en otras ocasiones (desayuno, meriendas, almuerzo o cena) el humus se utiliza con pan, tostadas, patacones, tortillas, tostadas, arepas colombianas, ensaladas, palitos de zanahoria o de apio, chiles rellenos (en lugar de carne) y sándwich (sustituyendo la mayonesa).

Jason y Sonia tuvieron que correr a comprar una mejor licuadora y, para darle un sabor diferente, lo hicieron con chile jalapeño, pues a Jason le encanta el picante. A los invitados les fascinó. Desde ese momento para cada fiesta les pedían directamente.

Se los pedían incluso para actividades a las que ellos no podían asistir. Ahora se puede conseguir en supermercados y en varios sabores. Sonia y Jason fundaron una empresa para producir y comerciar humus en Costa Rica.

“De pronto se nos ocurrió: ¿por qué no intentamos ver cómo nos va produciendo y vendiendo? Obviamente cuando uno dice eso no se imagina todas las cosas que vienen”, dijo Sonia, cofundadora de Costa The Greek.

Ambos advirtieron que existía una buena oportunidad en el nicho de alimentos y, en particular, en la demanda de productos con ingredientes naturales. En ese momento solo existía una marca importada de humus en el mercado local.

Experiencias que valen

Sonia trabajaba en IBM, en su sede en Costa Rica. Ahí estuvo 10 años. Ella había estudiado relaciones internacionales en la Universidad Internacional de las Américas. De la experiencia en esa firma tecnológica acumuló múltiples enseñanzas a nivel empresarial y en prácticas corporativas.

Para Jason fue de manera similar. Estudió en Londres en el área de efectos especiales y en la actualidad comparte su tiempo como consultor. La cocina no le era extraña.

Cuando viajaban a otros países, observaron que en los supermercados había varias marcas de humus. Analizaron la idea de un negocio.

Empezaron a definir los sabores, las recetas, el diseño, los empaques y la formalización de la iniciativa. El surgimiento de la empresa coincidió con el nacimiento de su hija, Seven.

Un paso necesario fue estudiar cómo escalar la producción, porque no era lo mismo hacer humus para 10 personas que producirlo para vender en más cantidades.

Se involucraron, además, en un programa de emprendedurismo y desarrollo de pequeñas empresas de la Municipalidad de Santa Ana, en donde residen.

Los trámites ante diferentes entidades fueron un desafío. Sonia iba a las instituciones todavía con Seven en brazos, de meses. Ahí conoció y sufrió las dificultades que enfrentan los emprendimientos y las empresas en ese proceso.

Por ejemplo, las instituciones las envían de un lado a otro, aparecen nuevos requisitos y pasan semanas para dar respuesta a un correo y meses para que salga un permiso.

Sonia y Jason alquilaron espacio en una cocina colectiva, donde los emprendedores realizan sus formulaciones, las prueban y las producen, mientras aumentan las ventas, adquieren su propio local y obtienen los permisos necesarios. Así nació Costa The Greek.

Al inicio iban dos días a la semana y luego pasaron a alquilar un espacio en forma permanente. Fue una gran ayuda.

Para cuando obtuvieron la aceptación en el programa de Una Mano para Crecer de Walmart, que apoya a pequeñas empresas para convertirse en sus proveedoras, ya tenían muchos trámites avanzados y la formalización del negocio.

Costa The Greek creó sus propios diseños de empaques para los diferentes productos que ofrece.

La empresa produce y comercializa humus en diferentes variedades, incluso para personas veganas.

En supermercados

Jason y Sonia empezaron a vender sus productos en 2015. Sonia visitaba tiendas y mercaditos de productos naturales de Escazú, Moravia, Heredia y otros sitios del Área Metropolitana, incluyendo el mismo Santa Ana. Logró colocarlos en una decena de puntos.

Los comerciantes probaban el humus y les gustaba. Sonia se los dejaba en consignación. Pero les pedían tres o cuatro unidades. Aún así ellos no desmayaban.

En una de las ferias de mercadito de tres días en Avenida Escazú, hace ocho años, se les acercó un representante de Una Mano para Crecer. Probó el humus, le gustó y les invitó a participar.

El programa de Walmart brinda asesoría y capacitación a las pymes para que vendan en los diferentes formatos de los supermercados de la cadena.

“Lo que queremos es que crezcan, que surjan y que, en algún momento, podamos soltarlos y que sigan creciendo”, dijo Katherine Jiménez, gerente de pymes de Walmart, en el videopodcast Guía para Emprender.

La firma contabiliza 257 proveedores agrícolas de frutas, verduras y vegetales, que forman parte del programa Tierra Fértil para pequeños productores rurales, y 185 pymes de manufactura en Una Mano para Crecer.

A Costa The Greek la oportunidad se le dio para vender en los supermercados Más X Menos y Walmart. El apoyo y la asesoría del programa fue clave, pues el ingreso y los procesos de logística para los supermercados pueden ser complejos y abrumadores. También recibieron orientación para obtener los permisos que faltaban.

A los cinco meses de ingresar a Una Mano para Crecer estaban colocando productos en los Walmart y Más x Menos. “Era lo que queríamos. Era con lo que habíamos soñado. Se nos estaba dando”, dijo Sonia. “Fue poner todo, todos los recursos físicos, mentales, económicos, en hacer que esto pasara”.

Para producir y vender en las cantidades necesarias, Sonia y Jason instalaron un local de producción, que se ubica en la actualidad en Piedades, siempre en Santa Ana. Además, invirtieron en equipos y utensilios. Pero no solo era producir en mayores cantidades.

Igual que cuando empezaron a vender humus en tiendas y mercaditos, el reto ahora era mantener su calidad. Por primera vez sintieron que tenían un negocio en marcha.

La comercialización en los supermercados de Walmart abrió otras puertas. En la actualidad están presentes en Auto Mercado, Compre Bien y Supermercados BM, una cadena ubicada en la zona sur y Guanacaste. Las ventas, eso sí, tienen su momento.

La época de mayores ventas inicia con el fin de año, desde noviembre o diciembre, y se extiende hasta Semana Santa, debido a la cantidad de actividades que realizan las familias, los grupos de amistades y las empresas.

En retrospectiva, no fue en vano. En la actualidad compiten con otras marcas, lo que habla del crecimiento del mercado. “Fue bastante trabajo, muchas madrugadas y mucha cosa”, afirmó Sonia. “Ahora vemos cómo las personas siguen comprando”.