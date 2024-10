Ellas trajeron el chocolate de ‘Mr. Beast’, el hidratante Nuun, y ahora siguen aumentando las marcas de productos saludables y para deportistas

Mariana Calvosa y Mariajose Cageao estaban pensando en emprender. No sabían en qué hacerlo. Un día Mariana se percató que, en el residencial donde vive en Lindora, una gran cantidad de personas entrenan atletismo y ciclismo. ¡Eso era!

Ambas empezaron a investigar y vieron que en Costa Rica existía un vacío en el mercado de productos saludables y naturales para deportistas. Se pusieron en contacto con el fabricante en Seattle de una startup que luego fue adquirida por Nestlé, y empezaron a importar Nuun, un deshidratante recomendado para entrenamientos y competencias de fondo.

El producto incluso fue utilizado por futbolistas de la Selección Nacional y de varios equipos de primera división. En la actualidad, mediante un canje, es patrocinador del Club Sport Herediano y del Club Sport Cartaginés.

“Siempre estamos valorando productos que sean lo más naturales”, dijo Mariana, cofundadora de Be Healthy Be Happy (BHBH). La empresa no para de ampliar las marcas saludables que trae al país. En la actualidad, comercializa ocho más. “Hay oportunidad para eso”.

La tendencia venía creciendo durante la última década, dio un salto en 2020 durante la pandemia y no disminuye aún.

La firma Euromonitor publicó en la primera quincena de este mes de octubre un informe en el que sostiene que el 62% de los consumidores se fijan en los productos de alimentos y bebidas orientados al bienestar y la salud.

Los llamados “entusiastas del bienestar” son proactivos en la búsqueda de los productos, servicios, información y prácticas que mejoren su bienestar general, dan prioridad a los ingredientes saludables y participan en la actividad física semanalmente.

Este nicho sigue fortaleciéndose: una cuarta parte de los “entusiastas del bienestar” aumentará su gasto en los próximos 12 meses.

Mariajose Cageao y Mariana Calvosa fundaron Be Healthy Be Happy en 2016, empezaron con el hidratante Nuun y continúan ampliando las marcas que comercializan. (Foto cortesía de BHBH / Para EF)

Buscaban en qué emprender

Mariana y Mariajose se conocen desde secundaria en el Colegio Lincoln. Ahí conocieron también a sus esposos, Mariano Amador y Juan Manuel Ortiz, respectivamente.

Mariana luego estudió ingeniería industrial en Texas A&M, en College Station, una localidad cercana a Houston. Al regresar se incorporó a Intel en San Antonio de Belén, donde trabajó durante siete años.

En 2010 a Mariano le ofrecieron un puesto en la empresa Philip Morris en Suiza. Ambos se trasladaron y allá nació su hijo Tomás. Cuando regresaron nació Julia. Fue cuando ella se planteó emprender y coincidió con Mariajose.

Datos vitales Empresa: Be Healthy Be Happy (BHBH). Fundadoras: Mariana Calvosa y Mariajose Cageao. Fundación: 2016. Ubicación: Colima de Tibás. Productos: hidratante Nuun, gomitas de cafeína Mocca Shots, chocolates Mr. Beats Feastables, galletas veganas con proteína Lenny & Larry’s, meriendas orgánicas y naturales con superfoods ProBar, gomitas, waffles y geles energéticos Honey Stinger, bebidas y otros productos hidratantes Scratch y productos de cuidado personal de la piel y el cabello de Acure. Precios: desde ¢1.600 (gomitas Mocca Shots) a ¢20.000 (cajas de chocolates Mr Beats Feastables). Comercialización: varios de los productos se compran en Fresh Market, Uno Sports, Bio Salud, Centro de Nutrición Larisa Paez, Compre Bien, Automercado (Belén, Río Oro, Guachipelín, Guayabos y Cartago), Vindi, Farmacia La Bomba, Fischel, Walmart y MasxMenos, entre otros. Colaboradores: 10. Recomendación emprendedora: “El esfuerzo se paga. No se den por vencidos. Nosotras pasamos muchos años pensando en qué idea y lo logramos”.

Mariajose había estudiado tecnología de alimentos y nutrición en North Carolina State University y trabajó en AMPM. Su hogar le demandaba un esfuerzo adicional, con sus gemelas Belén y Sofía y con Valeria, que les siguió pronto, y en aquel tiempo estaban pequeñas.

Cuando conversaron sobre emprender analizaron varias opciones. Pensaron en vestidos de baño, en traer y vender ropa, en comida para bebés, en cepillos de dientes especiales… Hasta que identificaron el nicho de mercado de los deportistas.

BHBH creció en cantidad de marcas, volumen de productos comercializados y en el equipo de trabajo, que incluye a especialistas en nutrición, comercialización y administración. (Rafael Pacheco Granados)

Mariana y Mariajose empezaron a guardar los primeros pedidos en la casa de la segunda. Actualmente ocupan una bodega en Colima de Tibás. (Rafael Pacheco Granados)

Las marcas y productos que comercializa BHBH se ampliaron desde 2016 y pronto se incorporarán otras más. (Rafael Pacheco Granados)

Dos sustos

A partir de ahí todo pareció navegar con viento a favor, aunque se presentaron situaciones que hoy ellas cuentan como anécdotas. Gajes del oficio, diríamos.

Felipe Fernández, esposo de la cuñada de Mariana, Ana Catalina, les contó que en EE. UU. había un producto con poco azúcar y sin colorantes que los deportistas estaban usando mucho: el hidratante Nuun. Él lo conocía también, pues es triatlonista.

Contactaron al distribuidor en Guatemala, quien las presentó con la fábrica en Seattle. A los fundadores de Nuun les llamó la atención. El reconocimiento internacional de Costa Rica ayudó. Realizaron el primer pedido por $900. Pero no llegó.

El envío se extravió. Cuando se fijaron dónde estaba (fue a dar a Florida), se dieron cuenta que la dirección de entrega era equivocada. Mariana sintió que se le abrió un abismo a sus pies. No habían iniciado y estaban perdiendo los productos. Pero para casi todo hay una solución.

Se comunicaron con el fabricante, les explicaron y de Nuun volvieron a enviar el pedido y sin costos ni cargos adicionales. Así empezaron a comercializar este hidratante en 2016. No fue el único inconveniente.

Ese primer pedido lo colocaron en consignación en una tienda deportiva en Pavas. Al poco tiempo, la tienda quebró. Mariana y Mariajose corrieron a recuperar los productos. Pensaron que ahora sí era el final. Que su aventura emprendedora había terminado tan pronto como empezó.

Después de rescatarlos se fueron a tocar otras puertas. Poco a poco lo introdujeron en cadenas de conveniencia, supermercados y farmacias, entre otros.

Llegaron a patrocinar a la Selección Nacional de Fútbol masculino. De ahí, los mismos jugadores recomendaron el producto en sus equipos. Con dos de los clubes de primera división se concretaron otros auspicios, siempre mediante canjes: Herediano y Cartaginés.

Nuun es un hidratante de sabor y color natural que se posesionó en el nicho de deportistas. (Rafael Murillo)

Ampliación

Mariajose y Mariana comprobaron el potencial del mercado de productos para deportistas y para bienestar, por lo que no dejan de identificar nuevas marcas y líneas de productos saludables y naturales.

En la actualidad, comercializan las marca Mocca Shots, Pro Bar, Acure, 8 Honey Stinger, Lenny & Larry’s y Skratch. Acaban de lanzar además el chocolate Feastables, creado por Jimmy Donaldson, conocido como Mr. Beast, un famoso influenciador estadounidense.

En el caso de las gomitas de cafeína Mocca Shots, el contacto se dio porque uno de los fundadores de Nuun pasó a trabajar en la empresa fabricante Gummy Co., también de Seattle, tras la venta de Nuun a Nestlé. La coyuntura de incremento del mercado iniciada en 2020 se mantiene.

“La pandemia incrementó las ventas, con la gente haciendo más deporte”, dice Mariana.

Al inicio los productos se guardaban en la casa de Mariajose, Pronto tuvieron que trasladarse. Desde finales de 2020 ocupan una amplia bodega en El Condal, en Colima de Tibás. Los planes siguen.

En la lista de nuevos productos se encuentra un multivitamínico y el suplemento Nature’s Bounty, de Nestlé Health Science, que introducirán en enero de 2025.

Con Nestlé lograron mantener la comercialización local de Nuun, lo que dio oportunidad para extender la relación. Pronto empezará la comercialización de unas pastillas de sal que incluyen electrolitos y evitan calambres.

La lista sigue: un jugo de pepinillo llamado Pickle Judge, que también funciona para evitar calambres, una bebida de leche de nuez de macadamia sin azúcar llamada Milkadamia y otra bebida vegana con proteína de marca Orgain, con sabores de vainilla y chocolate que compite en la misma categoría de Ensure.

“Siempre seguimos buscando nuevos productos para crecer”, recalca Mariana.