Ellos pasaron de empleados bancarios a crear una empresa de formación de personal financiero que opera en Costa Rica, Colombia y Panamá

David Zúñiga y Junior Pérez trabajaron durante más de 13 años en banca y hasta fueron encargados de sucursales. Ahí vieron que muchas de las personas que ingresaban a algún puesto de caja o de plataforma les faltaba mayor preparación y conciencia de los desafíos que tenían que enfrentar con los clientes. No solo eso.

Algunas personas con experiencia mantenían costumbres laborales difíciles de erradicar, además, pese a las transformaciones en las entidades bancarias y en la industria financiera. Otras personas que estaban fuera del sector tenían las competencias necesarias, pero nunca había trabajado en ninguna entidad financiera. Era evidente que se requería mayor preparación y entrenamiento.

En 2016 realizaron una investigación de mercado donde identificaron personas interesadas en capacitarse para buscar un empleo en banca. Iniciaron un plan piloto y al año siguiente constituyeron formalmente la empresa Banking Coach J&D. La oferta era simple.

Lo que ofrecían eran cursos rápidos o de aprovechamiento de cuatro meses para personas que querían trabajar en cajas, en la plataforma de atención al cliente y en los centros de llamadas (call center).

Se trata de un proceso similar a la capacitación o inducción que le dan los bancos a su nuevo personal en esos puestos. “Lo hacemos de manera previa”, dijo Junior. “ El objetivo es que el ba nc o re c iba can didatos que ya se dese n vuelve n c omo las perso n as que ya trabaja n e n él ”. Pero hay un beneficio también para quienes llevan los cursos.

A los bancos les interesa recibir nuevo personal con mayor preparación, por lo que suelen aceptar a los estudiantes que se forman en Banking Academy, como se denomina en la actualidad. A la empresa también se integró Mery Mendivil como socia. Ella también trabajó en un banco costarricense, hasta que se incorporó de lleno en la empresa.

Los graduados del instituto pasan a formar parte de una bolsa de empleo y son referidos conforme las entidades solicitan personal.

El resultado: 8 de ca da 10 estudia n tes i n gresa n a u n puesto e n u n ba nc o o e n tidad fi n a nc iera . De esa forma, se reduce el tiempo de selección, búsqueda y entrenamiento de candidatos, así como el costo de capacitación.

Los grupos son de 15 a 30 estudiantes, con lo que estiman que la cantidad de personas formadas suma unas 1.500 al año. El sector tiene una alta dinámica de empleo.

Datos del Banco Central de Costa Rica muestran que las actividades financieras y de seguros pasaron de 45.418 a 64.115 personas ocupadas entre el primer trimestre del 2023 y el cuarto trimestre del 2024.

Banking Academy abrió su sede en 2019 en Los Yoses. (Foto cortesía Banking Academy / Para EF) (Banking Academy/Banking Academy, emprender)

Del cowork a Los Yoses

Los pasos para dedicarse por completo a Banking Academy se dieron con cuidado. Junior y David empezaron a brindar los cursos en un cowork y se mantenían en sus trabajos bancarios mientras el negocio tomaba tracción. Llegó el momento donde debían dar un paso definitivo.

En octubre de 2018 tomaron la decisión de dejar sus puestos y dedicarse por completo, con el reto de generar suficientes ingresos para mantener a sus familias. El punto de equilibrio lo superaron precisamente en ese momento.

En sus mentes había otros retos: constituirse como el primer facilitador de talento capacitado para la banca, impulsar el empleo en el sector de los estudiantes, ir al día ante los desafíos tecnológicos e incorporar nuevas herramientas educativas. La pandemia les daría la oportunidad para acelerar esas metas. De hecho, pronto dieron un primer paso.

En 2019 alquilaron un local para dar los cursos. Pero seis meses después llegó la pandemia, el confinamiento y la orden de clases en forma virtual. El local quedó de bodega y las clases pasaron a la plataforma en línea de videoconferencias Zoom. Hubo un reto adicional.

La matrícula cayó, pues también los estudiantes enfrentaban diferentes situaciones de incertidumbre: algunos fueron despedidos, a otros se les redujo la jornada y el salario a la mitad y, en general, había muchas dudas sobre lo que ocurriría en adelante. En Banking Academy optaron por varias estrategias para recuperarse.

Implementaron opciones especiales de pago o financiamiento. También realizaron ajustes en los precios de los cursos, con la idea de sostener un mínimo de estudiantes y así subsistir.

Al mismo tiempo, los bancos aumentaron la demanda de personas para los call center , pues requerían personal para atención de clientes vía telefónica u otros medios remotos, y esto ayudó a atraer estudiantes, pues cada persona colocada generaba hasta otros cuatro estudiantes referidos.

Cuando se volvió a la presencialidad en 2022, Banking Academy mantuvo los cursos mediante Zoom, en particular para personas de las zonas rurales o fuera del Área Metropolitana.

El siguiente cambio vino de la mano de la presencia regional de los bancos. Todos se basaro n e n ca pital propio .

“Establecimos una política económica de reinversión en nuestro propio negocio que nos obliga a que cada vez tengamos que sacar un porcentaje para ir revirtiendo en el mismo negocio”, dice Junior.

Junior Pérez, Mery Mendivil y David Zúñiga son los socios de Banking Academy. (Foto cortesía Banking Academy / Para EF) (Banking Academy/Banking Academy, emprender)

Sedes internacionales

Varios de los bancos que contrataban personal formado en Banking Academy tienen presencia regional. Dos de ellos, BAC y Davivienda ubican sus sedes centrales en Colombia. La apertura de academias en otros países era más que lógica.

En Colombia abrieron una sede en Medellín, una de las ciudades más importantes de ese país, donde se encuentra la sede central de Davivienda, y la infraestructura (metro, autobuses, vías para bicicleta) facilita el traslado de las personas.

En Panamá ubicaron una sede en la capital, aunque aquí la presencialidad es clave para el instituto. Muchas personas, debido a los problemas de tráfico a la hora de la salida de los trabajos, prefieren acudir a clases y luego regresar a sus casas ya sin presas de vehículos. Hay más pla n es de aperturas .

Junior dice que están por iniciar un proyecto de abrir una sede en Chiriquí, Panamá, y también en Guatemala en el mediano plazo. En ambos países la presencia de entidades bancarias es significativa. Darán otros pasos.

Banking Academy planea también convertir su oferta de cursos en una carrera de gestor bancario, con un perfil para graduar profesionales con competencias, destrezas, habilidades y conocimientos para trabajar en banca en diferentes posiciones. De esta forma, se transformarían en una universidad.

“Eso ya debe estar implementado para finales del 2025”, dice Junior.