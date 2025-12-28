Emprender

Iván Sala: el emprendedor que integró los negocios, los motores y la pizza en un mismo camino

Ivan Sala es propietario de Antica, la pizzería que puso en alto el nombre de Costa Rica en el mundial PizzaDoc 2025. Conozca cómo su carrera como comerciante y corredor de ‘superbike’ lo llevaron a incursionar en el sector gastronómico

Por Jimena Rodríguez Zamora

Iván Sala se describe a sí mismo como un hombre de múltiples vidas: ingeniero mecánico, comerciante, administrador, pizzero mundialista y campeón nacional de superbike.








Ivan SalaAntica Pizzeria NapolitanaEmprender

