Aprovechar las oportunidades: cómo Hohm Sweet se adentró en el mercado de lujo tras una llamada clave de un cliente de Estados Unidos

Recomendación emprendedora: “Que no tenga miedo, que se arriesgue, que no va a hacer nada esperando. Nunca va a ser el momento perfecto. Ahora hay un montón de herramientas nuevas para generar dinero. Que no se exija tanto en pensar que tiene que ser una idea única o exclusiva. Que tiene que meterle mucha pasión, mucho amor”.