Nuevas tendencias de venta en línea para pymes: no cometa estos errores

No son pocos los casos de clientes que envían consultas por WhatsApp, Messenger o Instagram a un emprendimiento y en el que este no les responde. Tampoco lo son aquellos donde no hay respuesta cuando los pedidos llegan tarde y mal, o cuando se realiza un cobro adicional.

La venta en línea y el comercio electrónico, en general, son canales indispensables e indiscutibles para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Por eso la promoción digital de bienes y servicios, así como lograr que el interés despertado y las consultas realizadas por los clientes potenciales se conviertan en ventas e ingresos, requieren de más que la simple presencia electrónica de los negocios.

Para muchas empresas, sin embargo, la comercialización online es un desafío y se comenten errores como los mencionados arriba.

Además, muchas empresas no están al día de las últimas tendencias en venta en internet y redes sociales.

Por ello en el séptimo episodio de la segunda temporada de ‘Guía para Emprender’ conversamos con Jeffrey Chaves, CEO de Nidux One, sobre estas situaciones.

Jeffrey Chaves, CEO de Nidux One, participó en el séptimo episodio de Guía para Emprender.

Chaves nos brindó recomendaciones para la comercialización en línea, adaptados a las nuevas tendencias.

Entre los temas tratados destacan los siguientes:

1. Errores más comunes que comenten las personas emprendedoras y las pymes a la hora de vender online.

2. Nuevas tendencias que están evolucionando hacia conceptos como el de comercio unificado, el de Smart Retail y el de Neuro Retail.

3. Recomendaciones para emprendedores.

