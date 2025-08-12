Nuevas tendencias de venta en línea para pymes: no cometa estos errores
La venta en línea presenta múltiples desafíos para las personas emprendedoras, por lo que en el videopodcast ‘Guía para Emprender’ conversamos con el fundador de la firma Nidux sobre errores comunes y tendencias en ‘ecommerce’
No son pocos los casos de clientes que envían consultas por WhatsApp, Messenger o Instagram a un emprendimiento y en el que este no les responde. Tampoco lo son aquellos donde no hay respuesta cuando los pedidos llegan tarde y mal, o cuando se realiza un cobro adicional.
La venta en línea y el comercio electrónico, en general, son canales indispensables e indiscutibles para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
Por eso la promoción digital de bienes y servicios, así como lograr que el interés despertado y las consultas realizadas por los clientes potenciales se conviertan en ventas e ingresos, requieren de más que la simple presencia electrónica de los negocios.
Para muchas empresas, sin embargo, la comercialización online es un desafío y se comenten errores como los mencionados arriba.
Además, muchas empresas no están al día de las últimas tendencias en venta en internet y redes sociales.
Por ello en el séptimo episodio de la segunda temporada de ‘Guía para Emprender’ conversamos con Jeffrey Chaves, CEO de Nidux One, sobre estas situaciones.
Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".
