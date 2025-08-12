Emprender

Nuevas tendencias de venta en línea para pymes: no cometa estos errores

La venta en línea presenta múltiples desafíos para las personas emprendedoras, por lo que en el videopodcast ‘Guía para Emprender’ conversamos con el fundador de la firma Nidux sobre errores comunes y tendencias en ‘ecommerce’

EscucharEscuchar
Por Carlos Cordero Pérez

No son pocos los casos de clientes que envían consultas por WhatsApp, Messenger o Instagram a un emprendimiento y en el que este no les responde. Tampoco lo son aquellos donde no hay respuesta cuando los pedidos llegan tarde y mal, o cuando se realiza un cobro adicional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Guía para Emprendervideopodcastcomercio en líneaNidux
Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.