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Reinvención y legado: el restaurante El Portón Rojo surgió de una quiebra, transformó la casa de Teodorico Quirós y diseña su expansión al futuro

Tras la quiebra de un negocio de ropa, sus fundadoras crearon la pizzería que se ubica en la casa del Premio Magón en Los Yoses

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Por Carlos Cordero Pérez

El Portón Rojo Pizzería & Galería ocupa un edificio cargado de historia en Los Yoses, San José.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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