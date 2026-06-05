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Tenía 20 años de experiencia, una carrera en gerencia, pero un negocio que no crecía; vea la decisión que lo llevó a duplicar las ventas

Un concesionario de las agencias Pipasa en San Rafael de Alajuela y Belén, con años de experiencia y formación profesional, encontró la respuesta sobre cómo incrementar las ventas y hacer crecer el negocio

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Por Carlos Cordero Pérez

Juan José Vega Arce, concesionario de dos agencias de venta de pollos y derivados de productos de Pipasa en San Rafael de Alajuela y en Belén, pensaba que tener una carrera universitaria en administración y experiencia en gestión de empresas desde hace más de 20 años le daba las herramientas necesarias para manejar sus negocios.








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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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