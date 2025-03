Trabajó en IBM y Kyndryl, pero se decidió por su emprendimiento Bon Appecheese para atender eventos con ‘catering’ de charcutería y quesos

Recomendación emprendedora: “En Facebook veo mucho que la gente dice que necesita emprender en algo. Siempre, siempre, el consejo va a ser: hágalo con algo que a usted le guste, no lo haga por la plata que piensa que puede ganar porque no le va a durar. Hay que hacerlo con convicción y pasión, que sea algo sabe o se aprende. Si es muy genuino siempre va a haber espacio para crecer. Y saber que hay meses que no son buenos y hay que tener que tener reservas para esos meses que no son tan buenos y en los que más bien hay tiempo para trabajar en estrategia”.