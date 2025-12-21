¿Cuánto cuesta viajar a Colombia y visitar los 4 restaurantes de la lista ’50 Best’? Estos son los precios

Bogotá logró posicionarse en el centro de la atención culinaria internacional en este 2025. El restaurante El Chato obtuvo el primer lugar en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants, un reconocimiento que desplazó a establecimientos de Perú y Argentina, países que mantuvieron el liderazgo durante más de una década.

Este resultado, junto con la inclusión de otros tres locales bogotanos en el ranking, consolida a la ciudad como un punto de interés para el turismo gastronómico.

La conectividad aérea entre Costa Rica y Colombia facilita el viaje para quienes desean explorar esta oferta. El Financiero elaboró un plan de cinco días y cuatro noches para febrero de 2026, diseñado para visitar los cuatro restaurantes premiados bajo una logística eficiente y un presupuesto definido.

El costo total estimado por persona inicia desde los $663 y alcanza los $1.001. Este cálculo contempla los tiquetes aéreos ida y vuelta, el alojamiento en un hotel de cuatro estrellas, los traslados internos y el pago de las cuatro cenas en los locales galardonados.

La ruta gastronómica se desglosa día a día para aprovechar al máximo la estancia en la capital colombiana.

El barrio Chapinero concentra la oferta gastronómica de alto nivel, lo que permite optimizar los tiempos de traslado durante el viaje. (El Chato /50 Best)

Día 1: llegada y cocina de autor

El recorrido comienza en el Aeropuerto Juan Santamaría con un vuelo directo hacia El Dorado en Bogotá. El trayecto dura aproximadamente dos horas y quince minutos. La aerolínea Avianca ofrece tarifas que rondan los $237 a $564 ida y vuelta para las fechas de febrero dependiendo si utiliza clase turista o si prefiere ejecutiva.

El traslado desde el aeropuerto hacia la zona de Chapinero, donde se ubican los restaurantes y el hospedaje, tiene un costo aproximado de $11 a $15 en Uber o Cabify.

La estadía se programa en un hotel de cuatro estrellas en Chapinero, con opciones como el Hotel Estelar Suites Jones, que manejan tarifas desde los $61 la noche. El costo total por las cuatro noches asciende a $243.

La primera experiencia culinaria es en Humo Negro (#41 en la lista). Este establecimiento se caracteriza por una propuesta que mezcla técnicas japonesas con ingredientes locales en un ambiente informal.

Este restaurante está a tan solo 8 minutos caminando, por lo que no es necesario hacer uso de transporte privado.

El menú sugerido incluye Ostras a la parrilla ($8, aproximadamente) y un Ceviche de cangrejo azul con hongos de coliflor ($14) como plato fuerte.

El cierre consiste en un postre de coco asado ($5), acompañado de un cóctel de autor ($10). El costo estimado de esta cena es de $37.

Día 2: ingredientes de altura

El segundo día se enfoca en conocer la zona de Chapinero. La ubicación estratégica del hotel permite realizar trayectos cortos a pie o en Uber hacia los distintos puntos de interés, en este caso el próximo restaurante está a escasos 11 minutos caminando.

La cena tiene lugar en Afluente (#34), una de las novedades en la lista de los mejores restaurantes. El chef Jeferson García centra su menú en los productos provenientes de los páramos colombianos.

La recomendación para iniciar es el plato de camarones con plátanos, chayote y zapallos andinos ($14). El plato fuerte sugerido es Arroz con cerdo, insulso y papas locales ($15).

Para finalizar, un cono de helado de cabra con chocolate y frutos ($8) y una bebida de la casa ($5). El presupuesto para esta visita ronda los $42.

La propuesta de Afluente resalta los insumos de los ecosistemas de páramo, diferenciándose por su enfoque en la biodiversidad local. (Afluente/50 Best)

Día 3: investigación y sabor

El tercer día incluye una parada en Leo (#23), el restaurante de la chef Leonor Espinosa. Este lugar se distingue por su trabajo de investigación sobre la biodiversidad de los distintos ecosistemas de Colombia.

De igual forma este destino se ubica a 11 minutos caminando desde y hacia el hotel, por lo que tampoco es necesario el gasto del transporte.

El menú a la carta es limitado de tan solo una página de platillos. Le proponemos iniciar con un pulpo en brasas ($25), para beber no existen opciones en el menú, pero destine al menos $4 más a su presupuesto.

El postre incorpora un MongoMongo por $9. El costo total estimado para esta cena es de $38.

Día 4: la experiencia principal

El cuarto día marca el punto alto del viaje con la visita a El Chato (#1). El chef Álvaro Clavijo dirige este restaurante que actualmente encabeza la gastronomía latinoamericana gracias a su reinterpretación de los ingredientes locales.

El restaurante se ubica a 10 minutos caminando.

La cena comienza con una entrada de empanada de calamar ($5). El plato fuerte recomendado es silla de cordero ($22).

El cierre dulce es un lulo y maíz ($5), acompañada de un cóctel de paper plane ($12). El costo aproximado de esta experiencia es de $44.

Día 5: retorno

El quinto día se dedica al viaje de regreso. El traslado final hacia el aeropuerto El Dorado cierra la logística del itinerario.

El presupuesto para el transporte interno entre el hotel y el aeropuerto se calcula en $11 a $18, utilizando aplicaciones de movilidad para garantizar seguridad y eficiencia en los desplazamientos.

Este plan de viaje permite acceder a una oferta gastronómica reconocida mundialmente con una inversión planificada, aprovechando la cercanía de los locales en el sector de Chapinero.