Este es el hotel premiado como el “Mejor Resort de Playa” de Costa Rica en los “Oscar del Turismo” 2025; ¿usted ha ido?

Los World Travel Awards, conocidos en la industria como los “Oscar del Turismo”, representan uno de los máximos galardones a la excelencia en el sector de viajes a nivel mundial.

Cada año, sus reconocimientos establecen un punto de referencia sobre los destinos y propiedades que lideran en calidad, servicio e innovación.

Costa Rica cuenta con una robusta oferta de hoteles de lujo a lo largo de sus costas, principalmente en la provincia de Guanacaste, donde la combinación de clima seco, playas de arena blanca y la cercanía con un aeropuerto internacional crea un ecosistema ideal para el turismo de alta gama.

En la más reciente edición de los premios World Travel Awards, una propiedad ubicada precisamente en Guanacaste se alzó con el máximo reconocimiento en esta categoría, destacando por su diseño moderno, su integración con la cultura local y su oferta de servicios de lujo.

La provincia de Guanacaste concentra la mayor parte de la oferta de hoteles y resorts de lujo del país.

El galardón como Mejor Resort de Playa de Costa Rica 2025 fue otorgado al hotel W Costa Rica - Reserva Conchal.

Ubicación y cómo llegar

El hotel se encuentra en la provincia de Guanacaste, dentro del desarrollo de 930 hectáreas conocido como Reserva Conchal, sobre la reconocida Playa Conchal, la cual ostenta el galardón de Bandera Azul Ecológica.

Para llegar desde el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (LIR) en Liberia, el trayecto en vehículo es de aproximadamente 45 a 60 minutos. Desde el Gran Área Metropolitana (GAM), el viaje toma alrededor de 4 a 5 horas.

Precios

Una consulta de tarifas para el periodo de temporada alta, entre la segunda semana de diciembre de 2025 y la segunda semana de enero de 2026, arroja un precio aproximado por dos noches un fin de semana para dos adultos desde los $1.154,86.

El W Costa Rica, en Reserva Conchal, fue premiado como el Mejor Resort de Playa de Costa Rica por los World Travel Awards 2025.

Instalaciones y Servicios Principales

El galardón reconoce la oferta de alta gama del hotel, que incluye una variedad de amenidades y servicios.

Alojamiento: el resort cuenta con habitaciones y suites con balcones privados y vistas al mar o a los jardines tropicales.

el resort cuenta con habitaciones y con balcones privados y vistas al mar o a los jardines tropicales. Piscinas: ofrece varias opciones, incluyendo su piscina principal “WET Deck” (es el nombre de marca que utiliza la cadena para referirse a su área de piscina principal) y una piscina exclusiva para adultos en el spa.

ofrece varias opciones, incluyendo su piscina principal “WET Deck” (es el nombre de marca que utiliza la cadena para referirse a su área de piscina principal) y una piscina exclusiva para adultos en el spa. Gastronomía: la oferta culinaria incluye varios restaurantes y bares, entre los que se mencionan Cocina de Mercado, el restaurante Latitud 10° Norte y el Living Room (Lobby Bar ).

la oferta culinaria incluye varios restaurantes y bares, entre los que se mencionan Cocina de Mercado, el restaurante Latitud 10° Norte y el ). Bienestar y deporte: los huéspedes tienen acceso al Away Spa y el campo de golf de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones II.

los huéspedes tienen acceso al y el campo de golf de 18 hoyos diseñado por Robert Trent Jones II. Acceso a la playa: el hotel cuenta con acceso al Zona Azul Beach Club en Playa Conchal.

LEA MÁS: Estos son los hoteles de Costa Rica premiados en los “Oscar del Turismo” de 2025

Para efectos de comparación, otros hoteles de lujo en la misma región son:

Four Seasons Resort Peninsula Papagayo: Ubicado en la Península de Papagayo. El precio estimado para dos noches y dos adultos en las fechas consultadas de diciembre inicia desde los $2.991.

Ubicado en la Península de Papagayo. El precio estimado para dos noches y dos adultos en las fechas consultadas de diciembre inicia desde los $2.991. Andaz Costa Rica Resort at Peninsula Papagayo: También en la Península de Papagayo. El precio estimado para las noches para dos adultos en el mismo periodo ronda los $2.140.

También en la Península de Papagayo. El precio estimado para las noches para dos adultos en el mismo periodo ronda los $2.140. Secrets Papagayo Costa Rica: Opción solo para adultos en Papagayo, con precios que inician desde los $5.797 por ambas noches para dos personas.

LEA MÁS: ¿Vacaciones en Nosara? Descubra qué ofrecen los Airbnb más caros de esta playa de Guanacaste