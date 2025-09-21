¿Vacaciones en Nosara? Descubra qué ofrecen los Airbnb más caros de esta playa de Guanacaste

Playa Nosara, en Guanacaste, es el destino ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana que combine lujo, tranquilidad y aventura. Este rincón en el Pacífico costarricense promete desconectarse de la rutina y sumergirse en una experiencia inolvidable.
Para asegurar una estancia perfecta en Nosara y sus alrededores, la elección del alojamiento es clave. En este sentido, Airbnb representa una plataforma excepcional, que ofrece una amplia variedad de opciones.
LEA MÁS: Los Airbnb más caros de Santa Teresa cuestan millones por un fin de semana: así son y esto es lo que ofrece
Si planea aprovechar un fin de semana largo para recargar energías junto al mar, hemos compilado una lista con las características y beneficios de los 5 alojamientos de mayor precio disponibles en Airbnb en playa Nosara y sus alrededores.
Para este artículo nos basamos en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos.
La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 18 de setiembre.
1. Casa Colibrí
Costo: ₡6.340.637 por tres noches
Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños
Descripción: “Ubicada en una colina en Nosara, Casa Colibrí combina unas vistas impresionantes con actividades para toda la familia. Desde natación y yoga hasta tenis y baloncesto, hay mucho que hacer en este lujoso alquiler vacacional de cuatro dormitorios en Costa Rica, todo con vistas panorámicas sobre las copas de los árboles y las exuberantes laderas del océano Pacífico”.
Beneficios:
- Vista al océano
- Limpieza disponible durante la estadía
- Piscina infinita, jacuzzi
- Cocina
- Wifi, conexión Ethernet
- Estacionamiento gratuito
- Aire acondicionado, ventilador
- Patio o balcón
- Zona para comida al aire libre, tumbonas
2. Ammos Villas
- Costo: ₡3.880.801 por tres noches
- Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 4,5 baños
- Descripción: “Descubre una impresionante villa diseñada para bodas, lunas de miel y celebraciones familiares inolvidables. Disfruta de una elegancia moderna, vistas al mar y exuberantes alrededores. Relájate junto a la piscina privada y en interiores elegantes y saborea la belleza de Costa Rica. A solo unos pasos de la playa, es perfecto para ceremonias íntimas o escapadas familiares”.
Beneficios:
- Vista al océano y acceso compartido a la playa
- Cocina
- Lavadora, secadora
- TV, Wifi y zona de trabajo
- Estacionamiento techado gratuito
- Parrilla, cocina exterior, zona de comida al aire libre
- Piscina privada, disponible todo el año
- Se permiten mascotas
- Cámaras de seguridad, detector de humo, detector de monóxido de carbono
3. Azafran Gardens
- Costo: ₡2.950.678 por tres noches
- Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños
- Descripción: “La casa con vistas de 180° de dos playas, ambas a 12 minutos a pie. Nuestra acogedora casa con 3 dormitorios principales, camas tamaño king, 4 baños, 3 duchas al aire libre, con un cuarto dormitorio espacioso con 2 camas tamaño queen y un salón. Hay aire acondicionado en todas las habitaciones y ventiladores en toda la casa. Se proporciona servicio de limpieza con servicio de lavandería”.
Beneficios:
- Cocina
- Wifi, zona de trabajo
- Estacionamiento gratuito
- Piscina, ducha exterior, agua caliente
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Equipo para hacer ejercicio
- Aire acondicionado central, ventilador de techo
- Detector de humo, detector de monóxido de carbono, extintor de incendios
- Patio o balcón privado
- Lugar para fogatas, zona de comida al aire libre, parrilla
LEA MÁS: Lujo frente al Arenal: esto ofrecen los Airbnb más caros de La Fortuna
4. Villa Nosara
- Costo: ₡2.688.010 por tres noches
- Capacidad: 11 huéspedes, 4 habitaciones, 10 camas, 4 baños
- Descripción: “Esta moderna villa de vacaciones de planta abierta se encuentra en la sección EE de Las Huacas, conocida como el «Beverly Hills» de Nosara, con vistas a la playa de surf de Guiones. Está cerca del final de un callejón privado, muy tranquilo, en su mayoría carretera pavimentada sin tráfico ni polvo”.
Beneficios:
- Cocina
- Wifi
- Se permiten mascotas
- TV 70 pulgadas, Fire TV, cable prémium, sistema de sonido Bluetooth
- Aire acondicionado, ventilador de techo
- Lavadora, secadora, lavavajillas
- Ducha exterior, agua caliente
- Patio trasero, barbacoa de gas, cocina exterior privada
- Piscina
5. Villa de Lujo
- Costo: ₡2.658.138 por tres noches
- Capacidad: 11 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas, 5,5 baños
- Descripción: “Esta lujosa villa de 5 dormitorios y 5,5 baños es la mezcla perfecta de elegancia y comodidad. Diseñado con acabados de alta gama, esto es más que una estancia: ¡es una experiencia! Despiértate con el sonido de los monos aulladores y la vista de coloridas mariposas bailando fuera de tu ventana”.
Beneficios:
- Cocina
- Wifi, zona de trabajo
- Jacuzzi, piscina
- TV
- Aire acondicionado, ventilador de techo
- Lavadora, lavavajillas, horno doble
- Ducha exterior, agua caliente
- Patio trasero, zona de comida al aire libre, parrilla
- Estacionamiento