¿Vacaciones en Nosara? Descubra qué ofrecen los Airbnb más caros de esta playa de Guanacaste

Playa Nosara, en Guanacaste, es el destino ideal para quienes buscan una escapada de fin de semana que combine lujo, tranquilidad y aventura. Este rincón en el Pacífico costarricense promete desconectarse de la rutina y sumergirse en una experiencia inolvidable.

Para asegurar una estancia perfecta en Nosara y sus alrededores, la elección del alojamiento es clave. En este sentido, Airbnb representa una plataforma excepcional, que ofrece una amplia variedad de opciones.

Si planea aprovechar un fin de semana largo para recargar energías junto al mar, hemos compilado una lista con las características y beneficios de los 5 alojamientos de mayor precio disponibles en Airbnb en playa Nosara y sus alrededores.

Para este artículo nos basamos en la búsqueda de los alojamientos disponibles por tres noches, del 28 de noviembre al 1.° de diciembre (el último fin de semana largo del año), para dos adultos.

La lista está ordenada del valor más alto al más bajo, independientemente de su capacidad o calificación en la plataforma, según la búsqueda realizada el 18 de setiembre.

Costo: ₡6.340.637 por tres noches

Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños

Descripción: “Ubicada en una colina en Nosara, Casa Colibrí combina unas vistas impresionantes con actividades para toda la familia. Desde natación y yoga hasta tenis y baloncesto, hay mucho que hacer en este lujoso alquiler vacacional de cuatro dormitorios en Costa Rica, todo con vistas panorámicas sobre las copas de los árboles y las exuberantes laderas del océano Pacífico”.

Beneficios:

Vista al océano

Limpieza disponible durante la estadía

Piscina infinita, jacuzzi

Cocina

Wifi, conexión Ethernet

Estacionamiento gratuito

Aire acondicionado, ventilador

Patio o balcón

Zona para comida al aire libre, tumbonas

Alojamientos en playa Nosara y alrededores, en Guanacaste. En la foto, Casa Colibrí. (Airbnb)

Costo: ₡3.880.801 por tres noches

₡3.880.801 por tres noches Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 4,5 baños

10 huéspedes, 4 habitaciones, 6 camas y 4,5 baños Descripción: “Descubre una impresionante villa diseñada para bodas, lunas de miel y celebraciones familiares inolvidables. Disfruta de una elegancia moderna, vistas al mar y exuberantes alrededores. Relájate junto a la piscina privada y en interiores elegantes y saborea la belleza de Costa Rica. A solo unos pasos de la playa, es perfecto para ceremonias íntimas o escapadas familiares”.

Beneficios:

Vista al océano y acceso compartido a la playa

Cocina

Lavadora, secadora

TV, Wifi y zona de trabajo

Estacionamiento techado gratuito

Parrilla, cocina exterior, zona de comida al aire libre

Piscina privada, disponible todo el año

Se permiten mascotas

Cámaras de seguridad, detector de humo, detector de monóxido de carbono

Alojamientos en playa Nosara y alrededores. Ammos Villas. (Airbnb/Airbnb)

Costo: ₡2.950.678 por tres noches

₡2.950.678 por tres noches Capacidad: 10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños

10 huéspedes, 4 habitaciones, 5 camas, 4 baños Descripción: “La casa con vistas de 180° de dos playas, ambas a 12 minutos a pie. Nuestra acogedora casa con 3 dormitorios principales, camas tamaño king, 4 baños, 3 duchas al aire libre, con un cuarto dormitorio espacioso con 2 camas tamaño queen y un salón. Hay aire acondicionado en todas las habitaciones y ventiladores en toda la casa. Se proporciona servicio de limpieza con servicio de lavandería”.

Beneficios:

Cocina

Wifi, zona de trabajo

Estacionamiento gratuito

Piscina, ducha exterior, agua caliente

Lavadora, secadora, lavavajillas

Equipo para hacer ejercicio

Aire acondicionado central, ventilador de techo

Detector de humo, detector de monóxido de carbono, extintor de incendios

Patio o balcón privado

Lugar para fogatas, zona de comida al aire libre, parrilla

Azafran Gardens. Alojamientos más caros en playa Nosara y alrededores, en Guanacaste. (Airbnb/Airbnb)

Costo: ₡2.688.010 por tres noches

₡2.688.010 por tres noches Capacidad: 11 huéspedes, 4 habitaciones, 10 camas, 4 baños

11 huéspedes, 4 habitaciones, 10 camas, 4 baños Descripción: “Esta moderna villa de vacaciones de planta abierta se encuentra en la sección EE de Las Huacas, conocida como el «Beverly Hills» de Nosara, con vistas a la playa de surf de Guiones. Está cerca del final de un callejón privado, muy tranquilo, en su mayoría carretera pavimentada sin tráfico ni polvo”.

Beneficios:

Cocina

Wifi

Se permiten mascotas

TV 70 pulgadas, Fire TV, cable prémium, sistema de sonido Bluetooth

Aire acondicionado, ventilador de techo

Lavadora, secadora, lavavajillas

Ducha exterior, agua caliente

Patio trasero, barbacoa de gas, cocina exterior privada

Piscina

Villa Nosara, en Guanacaste. (Airbnb/Airbnb)

Costo: ₡2.658.138 por tres noches

₡2.658.138 por tres noches Capacidad: 11 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas, 5,5 baños

11 huéspedes, 5 habitaciones, 6 camas, 5,5 baños Descripción: “Esta lujosa villa de 5 dormitorios y 5,5 baños es la mezcla perfecta de elegancia y comodidad. Diseñado con acabados de alta gama, esto es más que una estancia: ¡es una experiencia! Despiértate con el sonido de los monos aulladores y la vista de coloridas mariposas bailando fuera de tu ventana”.

Beneficios:

Cocina

Wifi, zona de trabajo

Jacuzzi, piscina

TV

Aire acondicionado, ventilador de techo

Lavadora, lavavajillas, horno doble

Ducha exterior, agua caliente

Patio trasero, zona de comida al aire libre, parrilla

Estacionamiento