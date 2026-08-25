Estilo de vida

Feriado del 31 de agosto es de pago no obligatorio y su disfrute no se traslada

El próximo 31 de agosto es el primer Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense que se celebra como tal en día hábil. Conozca las reglas del MTSS para su pago en salarios y horas extra

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Por Randall Corella Vargas
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El próximo lunes 31 de agosto se celebrará en Costa Rica el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Este será un feriado de pago no obligatorio y su disfrute se mantendrá para el mismo día, sin trasladarse a otra fecha, según las disposiciones comunicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).








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Randall Corella Vargas

Randall Corella Vargas

Periodista y publicista alajuelense. Cuenta con más de 25 años de experiencia en periodismo escrito y digital en medios de comunicación nacionales e internacionales. Es, además, diseñador gráfico y coautor del libro Crónica del Centenario sobre la historia del fútbol en Costa Rica.

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