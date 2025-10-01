Galería de fotos: conozca el nuevo hotel de lujo Santa Lucía Jungle Hacienda, que sustituye al antiguo Villa Lapas

Santa Lucía Jungle Hacienda abrió sus puertas en el Parque Nacional Carara como parte de Autograph Collection by Marriott.

El proyecto transforma el espacio que anteriormente ocupaba Villa Lapas en una hacienda que integra naturaleza, tradición y hospitalidad de alto nivel.

Ubicado a orillas del río Tárcoles y dentro de una reserva natural privada de 500 hectáreas, el hotel ofrece 88 habitaciones con vista a la montaña, incluyendo opciones Deluxe King, Deluxe Double, una Junior Suite, una One-Bedroom Suite y una Presidential Suite.

Según indicaron sus dueños, cada habitación fue diseñada para integrarse con el entorno natural circundante.

El concepto del hotel incorpora elementos arquitectónicos tradicionales costarricenses, recreando una plaza colonial con capilla, cantina y arquitectura característica del país.

LEA MÁS: Estos son los hoteles de Costa Rica premiados en los “Oscar del Turismo” de 2025

Los espacios exteriores incluyen jardines que conectan las diferentes áreas del complejo, desde las instalaciones de hospedaje hasta las zonas gastronómicas y de aventura.

Santa Lucía Jungle Hacienda cuenta con dos propuestas culinarias principales: el Restaurante Santa Lucía y Casa del Río, ambos enfocados en ingredientes de la gastronomía costarricense. Las instalaciones incluyen además un spa, plaza ajardinada, piscina, Centro de Aventura y Club para Niños y Adolescentes.

Las experiencias disponibles para los huéspedes van desde recorridos por manglares en el río Tárcoles, cabalgatas hasta la catarata Bijagual, avistamiento de aves en el dosel del bosque, hasta actividades en la reserva natural que rodea la propiedad. La ubicación permite acceso directo a los ecosistemas del Parque Nacional Carara.

El hotel ya está abierto para reservaciones con tarifa para nacionales que inicia desde $209 por noche, por habitación, más impuestos y resort fee (sin recargo). Las reservas pueden realizarse a través de reservations@santaluciahotel.cr, llamando al 2549-6477 o en www.santaluciahotel.cr.

Restaurante: una de las dos propuestas gastronómicas enfocadas en ingredientes locales y frescos. ( - /SHIFT)

Espacios interiores del hotel que combinan diseño contemporáneo con elementos de la herencia costarricense. ( - /SHIFT)

Fachada principal del hotel que combina arquitectura tradicional costarricense con instalaciones modernas de lujo. ( - /SHIFT)

Habitaciones. ( - /SHIFT)

Senderos y jardines que conectan las diferentes áreas del hotel con la reserva natural circundante. ( - /SHIFT)

Habitaciones. ( - /SHIFT)

El interior de una de las habitaciones renovadas, donde predominan los materiales naturales. ( - /SHIFT)

Habitaciones. ( - /SHIFT)

LEA MÁS: Nuevos datos de turismo en Costa Rica: ¿qué pasó con la visitación de extranjeros en agosto?

Las suites ofrecen espacios más amplios y áreas de estar con vistas a los jardines y la selva circundante. ( - /SHIFT)

Habitación con vista a la montaña y diseño que integra comodidad con elementos naturales. ( - /SHIFT)

Vista aérea de Santa Lucía Jungle Hacienda rodeada por la vegetación del Parque Nacional Carara. ( - /SHIFT)

El diseño de las áreas comunes, como las piscinas, busca crear espacios de relajación en contacto directo con el entorno natural. ( - /SHIFT)

Habitaciones. ( - /SHIFT)