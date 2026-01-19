Estilo de vida

Muere Valentino, diseñador italiano creador del icónico rojo que lleva su nombre, a los 93 años

Por AFP

El diseñador italiano Valentino Garavani falleció a los 93 años tras una carrera que marcó la moda durante casi medio siglo, encarnó la “dolce vita” y dejó como legado un rojo que lleva su nombre, informó este lunes su fundación.








