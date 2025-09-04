Estilo de vida

Murió Giorgio Armani, el diseñador que reinventó la elegancia y vistió a Hollywood

EscucharEscuchar
Por AFP

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años “rodeado por sus seres queridos”, informó la empresa este jueves.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Giorgio Armanimoda
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.