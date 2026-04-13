Hello Brete Costa Rica: Open English y el INA ofrecerán 500.000 licencias para aprendizaje de inglés; vea cómo concursar por una

La plataforma de Open English integra profesores nativos, inteligencia artificial y una asistente virtual. Será parte del programa Hello Brete.

El dominio de idiomas, en particular del inglés, es una condición de empleabilidad básica en Costa Rica, especialmente en empresas multinacionales ubicadas en el país y en aquellas dirigidas a turismo y mercado de exportación de servicios, manufactura, hospitalidad y agro.

Las empresas de servicios, por ejemplo, siguen requiriendo personal que tenga dominio de inglés, portugués y francés incluso para puestos técnicos y profesionales donde deben atender clientes o trabajar con equipos ubicados en diferentes países.

Para apoyar el aprendizaje y el fortalecimiento del inglés, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la firma Open English firmaron una alianza, tras un proceso licitatorio local, para la implementación de un programa basado en la metodología FluentIA by Open English, la cual combina inteligencia artificial con clases en vivo con profesores nativos en el idioma inglés.

En la primera etapa, el gobierno de Costa Rica prevé la activación de 500.000 licencias durante 2026.

La firma resaltó que su selección en el proceso de licitación, que tuvo varias rondas, se debe a su “modelo innovador, escalable y enfocado en resultados”.

“Hemos desarrollado una experiencia de aprendizaje que combina lo mejor de la tecnología con el acompañamiento humano a través de nuestro formato AI+Teacher Class, diseñado para ofrecer una experiencia más dinámica, personalizada y efectiva”, afirmó Andrés Moreno, CEO y fundador de Open English.

“Estamos entusiasmados por contribuir al desarrollo del talento en Costa Rica y por trabajar junto al INA para acercar una metodología innovadora, flexible y efectiva a más estudiantes", dijo Andrés Moreno, CEO de Open English.

Open English es una plataforma de enseñanza de idiomas con una alta presencia en los mercados latinoamericanos durante más de 15 años de operación.

Moreno agregó que este modelo impulsa una participación más activa de los estudiantes durante la clase y alcanza un 96% de satisfacción.

Además, facilita conectar a docentes con una mayor cantidad de estudiantes con un enfoque práctico, ya probado en distintos mercados y en otros proyectos de gobiernos latinoamericanos como en Brasil, Colombia, El Salvador, entre otros.

Los estudiantes pueden practicar tres veces más que en las clases tradicionales, lo que acelera su progreso y fortalece su confianza para usar el idioma en contextos reales.

También incorpora a Jenny, una tutora virtual inteligente, que acompaña a los estudiantes con práctica de pronunciación en todo momento (24/7) y brinda retroalimentación personalizada.

Asimismo, se incorpora la modalidad AI+Teacher Class, que integra al profesor nativo y a la IA dentro de la misma clase.

El lanzamiento de la iniciativa se realizó en el marco de la feria de empleo Hello Brete, que se realiza en La Antigua Aduana este 13 de abril de 2026.

De acuerdo con el INA, las personas interesadas se registran en el sitio HelloBrete.com, completan el formulario y el Instituto analiza cada caso. Una vez que le envía la respuesta positiva puede iniciar el curso en línea con Open English.