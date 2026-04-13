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Hello Brete Costa Rica: Open English y el INA ofrecerán 500.000 licencias para aprendizaje de inglés; vea cómo concursar por una

Modelo de aprendizaje de inglés integra profesores nativos, una asistente virtual e inteligencia artificial para fortalecer el aprendizaje del inglés

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Por Carlos Cordero Pérez
Open English
La plataforma de Open English integra profesores nativos, inteligencia artificial y una asistente virtual. Será parte del programa Hello Brete. (Reproducción EF/Reproducción EF)







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Carlos Cordero Pérez

Carlos Cordero Pérez

Periodista especializado en temas tecnológicos y de historias de emprendedores. También escribe de negocios, gerencia y economía para El Financiero. Es autor del blog "La Ley de Murphy" y "El Financiero de la mañana".

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