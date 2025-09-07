¿Piensa viajar? Iberia lanza oferta para vuelos a Europa, pero la ventana de compra termina en pocos días

La planificación de viajes a Europa desde Costa Rica a menudo requiere meses de antelación para aprovechar precios competitivos, especialmente en un mercado aéreo con una demanda en constante crecimiento.

Las aerolíneas suelen lanzar sus ofertas más atractivas con ventanas de compra limitadas, premiando a los viajeros que logran tomar decisiones rápidas.

Y una de las principales aerolíneas que conectan Centroamérica con el viejo continente lanzó una de sus campañas de ofertas más agresivas del año, con precios reducidos para volar a destinos como Madrid, Londres y Roma durante el próximo año.

Iberia es una de las aerolíneas que ofrece viajes directos entre Costa Rica y Europa. (Shutterstock/Shutterstock)

Sin embargo, los interesados deben actuar con celeridad, ya que el periodo para adquirir los tiquetes aéreos a estos precios promocionales está a punto de concluir.

La aerolínea española Iberia anunció una oferta de vuelos de ida y vuelta a varias ciudades europeas, con precios que inician desde los ₡328.654. La promoción es válida para compras realizadas hasta el próximo 22 de setiembre de 2025.

Terminal 2 del Aeropuerto de Heathrow, en Londres. Este es uno de los aeropuertos más grandes y concurridos de Europa. (Jairo Villegas S./De viaje con Jairo)

Precios, destinos y fechas para viajar

La oferta permite comprar tiquetes para volar en un amplio periodo que va desde el 1 de noviembre de 2025 “hasta el 31 de agosto de 2026″.

No obstante, existen periodos restringidos que coinciden con las temporadas de mayor demanda, como las fiestas de fin de año, Semana Santa y una parte de las vacaciones de medio año europeas.

10/12/2025 al 18/01/2026

26/03/2026 al 06/04/2026

30/04/2026 al 04/05/2026

22/06/2026 al 31/07/2026

10/08/2026 al 31/08/2026

Los precios de ida y vuelta desde San José, según la página de la aerolínea, son los siguientes:

Londres: desde ₡328.654

desde ₡328.654 Barcelona: desde ₡417.274

desde ₡417.274 Bruselas: desde ₡438.542

desde ₡438.542 Madrid: desde ₡343.846

desde ₡343.846 París: desde ₡459.305

desde ₡459.305 Roma: desde ₡433.985

desde ₡433.985 Ámsterdam: desde ₡464.369

desde ₡464.369 Lisboa: desde ₡389.928

desde ₡389.928 Frankfurt: desde ₡418.286

desde ₡418.286 Zúrich: desde ₡432.466

Condiciones y beneficios adicionales con Avios

Es importante señalar que estos precios ya incluyen tasas y cargos del operador. Adicionalmente, la promoción solo está disponible para el programa Iberia Club e incluye un beneficio para los socios del de Avios.

Los miembros que tengan un saldo mínimo de 1.852 Avios en su cuenta podrán acceder a un 25% de descuento adicional al utilizar la opción “Descuento con Avios” al momento de la compra.

Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. (MANAURE QUINTERO/AFP)

Según el sitio web de la aerolínea, la tarifa “Turista Premium” a Londres, que en una simulación de compra para noviembre se ubica en ₡317.228, incluye una pieza de mano de hasta 10 kg, dos maletas de bodega de hasta 23 kg cada una, selección de asiento y comida.

