Estilo de vida

¿Viajar por un celular? La guía de precios y opciones para ir a Orlando por el nuevo iPhone 17

Cotizamos los precios de boletos aéreos de cuatro aerolíneas, hoteles y otros gastos asociados para los interesados en ir a Estados Unidos por alguno de los nuevos dispositivos de Apple

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores

El muy esperado iPhone 17, presentado este mes por el gigante tecnológico Apple, ya está generando gran expectación en el mercado y muchos desean adquirirlo. Pese a que por el momento no está en Costa Rica, hay quienes están planeando ser los primeros en comprarlo, incluso si esto implica viajar al extranjero para adquirirlo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.