iPhone 17: ¿Qué puede hacer usted con la IA en los nuevos modelos que presentó Apple? ¿Vale la pena comprarlos?

¿Estarán dispuestos los usuarios a cambiar su modelo actual por uno nuevo con los precios ofrecidos sólo por las aplicaciones y facilidades de la IA?

Por Carlos Cordero Pérez

Como es usual ya en esta época, Apple presentó los nuevos modelos de su producto insignia, los iPhones, y otras novedades a nivel de dispositivos para la temporada alta.








