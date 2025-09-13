iPhone 17 en Costa Rica: anuncian precios oficiales y fecha de preventa

Grupo Unicomer Costa Rica ha confirmado oficialmente los precios y la fecha de lanzamiento del esperado iPhone 17 en Costa Rica.

Las estrategias de lanzamiento de productos tecnológicos de alta gama requieren coordinación entre fabricantes, distribuidores autorizados y cadenas comerciales para garantizar disponibilidad.

La industria tecnológica global mantiene ciclos anuales de renovación de productos, donde cada lanzamiento genera expectativas específicas en términos de innovación, prestaciones y posicionamiento comercial.

Costa Rica forma parte de mercados secundarios donde la llegada de productos Apple requiere procesos de importación y certificación que pueden extender los tiempos entre el anuncio global y la disponibilidad local. Esta situación crea ventanas de oportunidad específicas para los primeros distribuidores en confirmar fechas y precios.

El nuevo iPhone 17 ya tiene precios y fecha de llegada a Costa Rica, con preventa a partir del 15 de setiembre. (JOHN DURAN)

Grupo Unicomer Costa Rica confirmó que iniciará la preventa del iPhone 17 el próximo 15 de setiembre a través de sus tiendas Gollo, RadioShack y Curacao, convirtiéndose en la primera cadena en anunciar oficialmente fechas y precios para el nuevo dispositivo de Apple.

Los precios establecidos por Unicomer posicionan al iPhone 17 desde los ₡549.900 en preventa.

Modelo Precio de venta Precio preventa Descuento iPhone 17 ₡599.900 ₡549.900 ₡50.000 iPhone 17 Air ₡749.900 ₡699.900 ₡50.000 iPhone 17 Pro ₡829.900 ₡759.900 ₡70.000 iPhone 17 Pro Max ₡899.900 ₡849.900 ₡50.000

“Los amantes de los dispositivos de Apple en Costa Rica podrán reservar el nuevo iPhone 17 a través de la página web de todas las cadenas de Unicomer Costa Rica”, confirma la empresa en su comunicado oficial.

Durante la etapa de preventa, los modelos con 256GB estarán disponibles con descuento exclusivo para quienes realicen la compra anticipada, según informó Unicomer.

Los modelos con capacidad de almacenamiento de 512GB “estarán disponibles bajo pedido especial a partir del 15 de setiembre”. La empresa no especificó el monto exacto para estos dispositivos.

Competencia marca diferencias en tiempos de llegada

El cronograma de disponibilidad muestra diferencias entre distribuidores locales. Mientras Unicomer confirma preventa para el 15 de setiembre, fuentes del sector indican que Grupo Monge tendrá disponibilidad física de los dispositivos durante “las primeras semanas de octubre”, aproximadamente un mes después del inicio de preventa de su competidor.

La llegada física del iPhone 17 a Costa Rica está programada para el 1° de octubre, según confirmó Unicomer Costa Rica. Esta fecha marca el momento en que los clientes podrán retirar físicamente los dispositivos reservados durante la preventa o realizar compras directas en tiendas.

LEA MÁS: La ‘ilusión fiscal’ de Costa Rica: informe advierte que la reducción de la deuda depende de un tipo de cambio volátil

“Queremos que estas personas tengan la posibilidad de vivir la experiencia antes de su venta general”, mencionó el gerente de Clientes y Mercadeo de Grupo Unicomer Costa Rica, Eduardo Córdoba, en referencia al adelanto de 10 unidades antes de la venta.

El próximo 24 de setiembre se pondrán a la venta 10 unidades en los primeros puntos habilitados, ofreciendo una oportunidad limitada antes del inicio oficial de ventas. Este adelanto representa una oportunidad única para que los usuarios puedan acceder temprano al iPhone 17 y comprobar sus funciones de primera mano.

De momento se desconocen las tiendas en las que se venderán estos nuevos iPhone. Gollo será la primera cadena en contar con este dispositivo disponible en las tiendas específicas.

LEA MÁS: La IA es el nuevo creativo de las agencias de publicidad, comunicación y mercadeo de Costa Rica

“Somos los primeros en tener físicamente este dispositivo en el país, reforzando nuestro compromiso de reconocer y premiar la fidelidad de nuestros clientes, y de quienes son los mayores entusiastas de la marca”, agregó Córdoba.

Los precios del iPhone 17 en Costa Rica arrancan desde los ₡549.900 para el modelo base. (@asherdipps/X)

Esta disponibilidad permitirá que las personas comprueben de manera directa las mejoras de la nueva generación del dispositivo.