Advertencia para los asociados de Coopenae: página fraudulenta suplanta identidad de la cooperativa

La suplantación de identidad de marcas reconocidas es una de las tácticas más comunes utilizadas por terceros para crear sitios web fraudulentos y engañar a los consumidores.

Las entidades financieras son un objetivo frecuente de estas prácticas, que buscan aprovechar la confianza del público en dichas instituciones.

Este lunes, la cooperativa de ahorro y crédito Coopenae emitió un aviso importante dirigido a sus asociados y al público en general, alertando sobre la existencia de un sitio en internet que está utilizando su nombre y marca sin ninguna autorización.

La cooperativa informó que “circula en internet el sitio web https://www.haceloconcoopenae.com/, el cual no pertenece ni tiene relación alguna con la cooperativa”.

Coopenae emitió una alerta a sus asociados y al público en general sobre un sitio web que utiliza su marca de forma no autorizada.

Según el comunicado, el propósito de esta página web fraudulenta no es robar datos bancarios directamente, sino usar el nombre de la entidad para otros fines. “Dicho sitio está siendo utilizado por terceros para promover apuestas y juegos de azar en línea”. La entidad advierte, no obstante, que la interacción con cualquier sitio no oficial expone los datos personales del usuario, lo que podría derivar en futuras estafas o pérdidas económicas.

Ante esta situación, la cooperativa emitió una recomendación clara y directa a la población para evitar cualquier tipo de interacción con el sitio falso.

Coopenae recomienda “enfáticamente no ingresar, no dar clic ni compartir información en esa página, así como evitar la difusión de cualquier comunicación que provenga de dicho sitio”.

Finalmente, la entidad recordó a sus asociados que los únicos canales oficiales para realizar transacciones o buscar información son su página web coopenae.fi.cr, la aplicación Wink by Coopenae y sus perfiles verificados en redes sociales.

