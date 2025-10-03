Tecnología

El futuro de los datos se sumerge: China apuesta por centros de servidores submarinos

Por AFP

Una empresa china se propuso sumergir varios servidores en el mar frente a Shanghái con la esperanza de resolver uno de los principales desafíos de la informática: el sobrecalentamiento de los centros de datos.








