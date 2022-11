Aguinaldo 2022: seis elementos básicos a tener en cuenta antes de recibirlo

Los trabajadores dependientes comenzarán a recibir su aguinaldo en cuestión de días, es por eso que EF resume seis detalles que se deben tener en cuenta antes de recibir este dinero.

¿Quiénes pueden recibir el aguinaldo?

El aguinaldo es un derecho que está estipulado en las leyes de Pago de Aguinaldo para los Servidores Públicos (1.835), de Pago de Aguinaldo a Servidores de Instituciones Autónomas (1.981) y de Pago de Aguinaldo a Servidores Empresa Privada (2.412).

De acuerdo con Paola Gutiérrez, abogada de derecho laboral de Caoba Legal, es un derecho laboral irrenunciable para los trabajadores asalariados, ya sea del sector público o privado.

Para recibirlo, los trabajadores dependientes que pertenecen al sector privado deben contar con, al menos, un mes de antigüedad laborando para el mismo empleador de manera continua.

Además, Gutiérrez indicó que las personas que reciben pensión de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o pensión alimentaria también tienen derecho a recibir el aguinaldo.

Por su parte, los trabajadores independientes no gozan de este beneficio salarial.

¿Cómo puedo aprovechar mejor mi aguinaldo? ¿Puedo hacerlo crecer?

¿Cuándo se paga el aguinaldo?

El aguinaldo debe pagarse en diciembre de cada año.

Las personas que trabajan en los ministerios, la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes recibirán el aguinaldo el próximo viernes 2 de diciembre; según confirmó a EF el Ministerio de Hacienda.

Por otro lado, el aguinaldo tiene distintos plazos de entrega entre las instituciones autónomas. Por ejemplo, la Caja Costarricense de Seguro Social estableció que le desembolsará a sus empleados este jueves 1.° de diciembre.

En cuanto a los trabajadores del sector privado, lo recibirán durante los primeros 20 días de diciembre.

El incumplimiento del pago, ya sea en el sector público o privado, se considera como una falta grave del patrono. En caso de que esto ocurra, los afectados pueden presentar la denuncia respectiva ante la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Por su parte, el aguinaldo solo se puede exigir antes en caso de despido o renuncia, cuando el empleador realiza la liquidación correspondiente. El pago será proporcional al tiempo trabajado durante el año.

Para realizar el cálculo apropiado, los servidores del Gobierno Central deben sumar todos los salarios brutos (antes de deducciones) que recibieron entre el 1.° de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año respectivo.

Luego, tienen que dividir el resultado obtenido entre 12 (número que corresponde a los meses del año).

Ahora bien, los trabajadores de las empresas privadas e instituciones autónomas tienen que sumar todos los sueldos brutos devengados entre el 1.° de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso, y dividir el resultado entre 12.

Para efectuar los cálculos, los trabajadores no deben tomar en cuenta la suma que hayan percibido por concepto de aguinaldo el año anterior.

Si usted quiere saber cuánto le corresponde recibir este 2022, EF le ofrece una calculadora para facilitarle esta tarea. Lo que debe tener a mano son sus órdenes patronales e ingresar en cada casilla el salario bruto que percibió cada mes.

Calculo de Aguinaldo 2020 Calcule su aguinaldo

Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Setiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022



Calcular aguinaldo

APROXIMADO ES:

¿Qué pasa con el aguinaldo de los trabajadores del sector privado que han laborado menos de un año?

El artículo 3 de la Ley Pago de Aguinaldo a Servidores Empresa Privada establece que “cuando se trate de trabajadores cuyo contrato de trabajo no haya cumplido un año de vigencia por cualquier causa, siempre que hayan prestado sus servicios por un tiempo no menor de un mes, tendrán derecho a que se les pague una parte del beneficios proporcional al tiempo servido y salarios devengados durante el año de que se trate”.

De manera tal que los trabajadores tendrán que sumar todos los salarios recibidos (dentro del periodo que establece el sector al que pertenece) y dividir el resultado de esta operación entre 12, para conocer cuánto recibirán de aguinaldo.

Quienes planean destinar una parte de este ingreso al ahorro, una de las opciones que más les puede funcionar es abrir un certificado de depósito a plazo (CDP): un instrumento que le permitirá ahorrar por un tiempo determinado y obtener un rendimiento por ello (a mayor plazo, mayor será el rendimiento).

Hay aspectos relevantes que se deben definir a la hora de adquirir un CDP: la moneda y el plazo.

La elección de la moneda (colones o dólares) dependerá del objetivo planteado, y del riesgo que se esté dispuesto a asumir como inversionista; y para definir el plazo, es necesario tener claro cuándo es que se quiere cumplir esa meta.

- No planificar qué se va a hacer con el dinero. Uno de los errores más comunes que se cometen es no planificar qué se va a hacer con el aguinaldo; motivo por el cual en cuanto llega se comienza a gastar y cuando se da cuenta no se aprovechó correctamente el ingreso o se gastó de más.

Incluso, es usual que las personas lo tengan gastado antes de que les llegue.

- Hacer pagos grandes de manera inmediata. Uno de los casos típicos es pagar el marchamo con el dinero del aguinaldo.

- Dejarse llevar por la emoción de la época, pues en ciertas ocasiones genera que algunas personas derrochen dinero tanto en los regalos como en las celebraciones.

- Sacarlo o convertirlo en efectivo. Es posible que algunas personas se vean tentadas a sacar una buena parte del aguinaldo en billetes, como una manera de sentir que tienen el dinero en sus manos.

No obstante, esta práctica es peligrosa porque se presenta el riesgo de simplemente perder el dinero porque se le cayó en un sitio hasta usarlo en los denominados gastos hormiga (café, postre).

- Adquirir artículos innecesarios, no ahorrar y no guardar dinero para las emergencias.