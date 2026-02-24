Finanzas

Aprenda cómo ahorrar en su impuesto municipal: requisitos para solicitar la exoneración este 2026

Dependiendo del valor de su casa, usted podría ahorrarse el pago del impuesto municipal en este 2026.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Si usted tiene una única casa o lote y su valor no supera el umbral de este año, podría ahorrarse el pago del impuesto municipal en este 2026. Sin embargo, deberá realizar el trámite respectivo antes del 31 de marzo para no perder este beneficio.








