Finanzas

Banco Central actualiza la proyección económica para Costa Rica. Crecimiento será menor en el 2026 y 2027

El Banco Central de Costa Rica redujo su proyección de crecimiento para este y el próximo año, a la vez que mantiene sin cambios su Tasa de Política Monetaria (TPM)

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Por Marcia Solano Miller

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) proyectó el crecimiento económico nacional en 3,5% para 2026; 0,3 puntos porcentuales menos que la estimación de enero, cuando se ubicó en 3,8%.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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