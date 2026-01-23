Banco Central cuenta con €1.050 millones en reservas para mitigar riesgos de colocaciones de Hacienda

Dos colocaciones en euros contabiliza el Ministerio de Hacienda en los últimos tres meses por un monto total de €2.000 millones. Empero, surge la interrogante: ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Tiene el país suficientes reservas monetarias para reaccionar en esa moneda?

El presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Róger Madrigal, confirmó que la institución dispone de €1.050 millones en sus reservas.

Esto implica que, ante una eventualidad inmediata, el remanente de la deuda debería cubrirse mediante una conversión cambiaria.

Bajo ese escenario, el país quedaría expuesto a un encarecimiento del euro frente al dólar o al colón, o bien, a que en el momento del pago no exista suficiente oferta de la moneda europea en el mercado local.

06 de enero del 2005, Compaia Financiera de Londres, Ltda, la Sra Valessa Robles Vargas muestra la moneda Euros/caravaca

No obstante, Madrigal manifestó que el BCCR mantiene tanto reservas, como encajes en euros.

“Esta estructura permite a Hacienda ejecutar una gestión de riesgo para diversificar el portafolio estatal en distintas monedas y plazos, evitando la concentración total de la deuda en un solo signo monetario”, explicó.

Cronología de las captaciones

La primera emisión de Hacienda se realizó el 21 de noviembre de 2025 por €1.000 millones. La segunda se concretó el pasado 16 de enero de 2026 por un monto idéntico.

Esta última operación se pactó con un cupón neto del 6%, una tasa de rendimiento del 6% y vencimiento en el 2036.

Las autoridades de Hacienda señalaron que la estrategia busca diversificar las fuentes de financiamiento y la base de inversionistas, ante la falta de aprobación legislativa para nuevas emisiones de eurobonos.

“El mecanismo no es perfecto, pero permite captaciones a plazos más largos como ocurre con los eurobonos. En los últimos meses, la percepción de riesgo de la deuda costarricense en los mercados internacionales muestra una clara tendencia a la baja; por ejemplo, el eurobono con vencimiento al 2045 mantiene un spread cercano a los 150 puntos base, lo cual lo ubica cerca de sus pares regionales con grado de inversión”, aseguró Luis Alvarado, analista económico y bursátil de Acobo Puesto de Bolsa.

Alvarado agregó que estas colocaciones solventan parcialmente los requerimientos de recursos externos de Hacienda. Esto facilita la planificación financiera del año y mitiga la incertidumbre que implicaría fraccionar las captaciones en tractos menores.

Impacto en el mercado

Pese a la brecha entre las reservas actuales y el monto adeudado, los economistas no anticipan un efecto cambiario significativo de forma inmediata, debido a que los bonos se colocan a largo plazo.

“Más bien podría ayudar a mejorar la calificación crediticia del país y generar ahorros mínimos en las tasas de interés, ya que es una estrategia ante la imposibilidad de colocar eurobonos en el mercado internacional”, afirmó José Luis Arce, economista de FCS Análisis & Estrategia.

Para el sector inversionista, la operación resultó atractiva debido a que el rendimiento es aproximadamente 320 puntos base superior al bono alemán a 10 años y, en promedio, 15 puntos base por encima de los bonos internos en dólares.

“Quienes quedaron asignados entraron a un rendimiento superior a otras referencias. Para el Ministerio de Hacienda, aunque la emisión puede tener un costo financiero alto, le ayuda a manejar su flujo de vencimientos de manera menos fragmentada, aislando el efecto sobre emisiones en otras monedas y futuras subastas”, concluyó Mauricio Moya, líder de Inversiones de Grupo Financiero Mercado de Valores.