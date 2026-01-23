Finanzas

Banco Central cuenta con €1.050 millones en reservas para mitigar riesgos de colocaciones de Hacienda

En los últimos tres meses, el gobierno de Rodrigo Chaves se ha endeudado en esta moneda por un monto de €2.000 millones.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Dos colocaciones en euros contabiliza el Ministerio de Hacienda en los últimos tres meses por un monto total de €2.000 millones. Empero, surge la interrogante: ¿qué pasa si algo sale mal? ¿Tiene el país suficientes reservas monetarias para reaccionar en esa moneda?








Banco Central Hacienda colocaciones

