La Junta Directiva del Banco Central aprobó por unanimidad disminuir la tasa de política monetaria en 25 puntos base y la ubicó en 2,75%.

Así lo anunció esta noche el presidente del Banco Central, Róger Madrigal, quien dijo que las principales razones que tomaron en cuenta para tomar esa decisión son los riesgos que podría provocar el fenómeno de El Niño y la amplia liquidez en el sistema financiero.

Además, los directivos consideraron el aumento en la diferencia entre las tasas de interés internas y externas y su posible efecto sobre la composición de los portafolios de activos financieros.

Madrigal explicó que la decisión constituye una señal clara del compromiso del Banco Central con el retorno de la inflación a valores cercanos a la meta en el mediano plazo y procurará que permanezca en esos valores.

La última reducción de la TPM ocurrió el 24 de julio de 2026, cuando el BCCR la bajó 25 puntos base, de 3,25% a 3% anual. En setiembre, decidió mantenerla sin cambios.

Roger Madrigal presidente del Banco Central de Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

Mauricio Moya, líder de Inversiones de Mercado de Valores, aseguró que la decisión se toma porque existe un contexto en el que la inflación se mantiene baja y la actividad económica continúa mostrando señales de desaceleración.

“Si bien las decisiones de política monetaria han estado condicionadas por los riesgos asociados a la crisis geopolítica y los aranceles impuestos por parte de Estados Unidos, que podrían generar nuevas presiones inflacionarias, las condiciones económicas internas han abierto espacio para un ajuste a la baja en la TPM. Sin embargo, es importante considerar que el efecto de este ajuste sobre la actividad económica no será inmediato y dependerá de su transmisión hacia las tasas de interés del sistema financiero”, detalló.

Esta decisión se toma en momentos en que los mercados financieros anticipan que la Reserva Federal podría aumentar nuevamente sus tasas de interés entre el 8 y 9 de diciembre, cuando se vuelvan a reunir. Este movimiento introduciría presiones adicionales sobre las condiciones de financiamiento internacionales.

Este panorama es relevante para Costa Rica, debido a que las decisiones de política monetaria de Estados Unidos influyen en las condiciones financieras internacionales y en el margen de maniobra de los bancos centrales de economías pequeñas y abiertas.

¿Qué significa para los consumidores?

La tasa de política monetaria es uno de los principales instrumentos del Banco Central para influir sobre las condiciones monetarias y financieras de la economía.

Por medio de este mecanismo, la entidad busca incidir en el costo del dinero y en las decisiones de financiamiento, ahorro e inversión.

Sus movimientos pueden trasladarse, con distintos plazos y magnitudes, a las tasas de interés que cobran los bancos por los créditos y a los rendimientos que ofrecen por los ahorros y las inversiones.

Por eso, una eventual reducción de la TPM podría favorecer condiciones de financiamiento más bajas.