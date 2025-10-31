Finanzas

Banco Central lanza una nueva proyección para la economía de Costa Rica. Esto se espera para 2025 y 2026

El BCCR estima un crecimiento económico de 4,2% para este 2025, que se reduciría a 3,5% en 2026

Por Fabiola Martínez Ortiz

La economía costarricense tendría un crecimiento moderado de 3,5% en 2026 debido a la desaceleración de la demanda externa, luego de haber crecido un 4,2% en este 2025, según las estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR).








