Banco Central mantiene la Tasa de Política Monetaria en 3,25% ante riesgos geopolíticos

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió dejar en 3,25% su Tasa de Política Monetaria (TPM) debido a la persistencia de presiones inflacionarias por el conflicto bélico en el Medio Oriente.

El indicador de referencia se ubicó en 3,25%, nivel que rige desde el 19 de diciembre del 2025. Así lo indicó en la reunión de Política Monetaria de este 21 de mayo.

De acuerdo con Róger Madrigal, presidente de la entidad, la decisión responde a la evolución de la inflación observada recientemente, sus perspectivas y a la “valoración de los riesgos internos y externos, en un contexto de elevada incertidumbre”.

“Debe destacarse que, debido a la metodología de fijación de precios, el encarecimiento internacional del crudo derivado del conflicto bélico en Oriente Medio no se reflejó en los precios internos de los combustibles en abril”, aclaró.

Las proyecciones de la entidad apuntan a que la inflación general presente valores positivos a partir del segundo semestre del 2026, es decir, en los próximos meses. Además, proyecta que se acerque al rango de tolerancia alrededor de la meta hacia el final del año.

La última reunión fue el pasado 26 de marzo, cuando la tasa quedó igual en 3,25%.