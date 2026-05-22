Finanzas

Banco Central mantiene la Tasa de Política Monetaria en 3,25% ante riesgos geopolíticos

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Por Marcia Solano Miller

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió dejar en 3,25% su Tasa de Política Monetaria (TPM) debido a la persistencia de presiones inflacionarias por el conflicto bélico en el Medio Oriente.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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