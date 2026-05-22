Banco Central mantiene la Tasa de Política Monetaria en 3,25% ante riesgos geopolíticos

La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió dejar en 3,25% su Tasa de Política Monetaria (TPM) debido a la persistencia de presiones inflacionarias por el conflicto bélico en el Medio Oriente.
La Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR) decidió dejar en 3,25% su Tasa de Política Monetaria (TPM) debido a la persistencia de presiones inflacionarias por el conflicto bélico en el Medio Oriente.
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