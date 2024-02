Banco Central pretende saber para qué se compran y venden dólares al identificar participantes del mercado

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció este lunes 19 de febrero que, con el fin de clasificar con precisión el motivo de la compra y venta de dólares, empezará a solicitarle a los intermediarios cambiarios el número de identificación de quienes hacen transacciones.

“Esto nos va a permitir mejorar el análisis del mercado privado de cambios de la oferta y la demanda”, mencionó Hazel Valverde, gerenta general del BCCR en una conferencia de prensa.

La abundancia de dólares ha sido la tendencia desde la segunda mitad del 2022. (Shutterstock)

Uno de las razones que motivó al ente emisor a realizar este ajuste es la imprecisión de la categoría de “otros” dentro de las estadísticas cambiarias que recibe el Central por parte de las entidades financieras.

Actualmente cuando se compran o venden dólares quienes hacen las transacciones ―o el mismo intermediario financiero, en caso de que no sea el usuario― debe explicar el motivo del movimiento. Para eso hay 29 categorías como exportaciones, importaciones, pago de salarios, remesas, salarios, intereses, etc. Entre ellas hay una que se clasifica como “otros”, cuyo objetivo es agrupar las operaciones que no pertenecen a ninguna de las otras 28 opciones.

El problema, explica Valverde, es que entre 2017 y 2023 la partida de “otros” acumuló el 48% de los orígenes y el 45% de los destinos de los fondos.

Esto no quiere decir que esas transacciones no pertenezcan a alguna de las otras 28 categorías, lo que puede suceder es que el intermediario o los usuarios no las calificaron como tal, ya sea porque no se tenían la información suficiente o porque cumplía más de una clasificación (por ejemplo, dólares cuyo destino era ahorros y pago de tarjetas).

“No es una categoría indefinida, sino que es una clasificación inadecuada del origen o el destino de los fondos, entonces está claro que el análisis de la información que tenemos hoy en ventanillas tiene grandes limitaciones”, explicó Valverde.

Para precisar dicha información, los intermediarios deberán compartirle al BCCR el número de identificación de los clientes que realizan transacciones con dólares para que el Central, por medio de un cruce con otras bases de datos, pueda calificar la actividad económica a la que pertenecen esos divisas.

Para los usuarios el sistema de compra y venta de monedas va a seguir siendo el mismo, son los intermediarios los que deberán compartir la información de sus clientes.

Róger Madrigal, presidente del ente emisor, mencionó que el Central tiene las potestades para pedirle esa información a los intermediarios cambiarios. Madrigal también aprovechó para compartir que, por el momento, no han encontrado evidencia de que dólares provenientes de actividades ilegales como el narcotráfico estén causando una mayor apreciación del colón.

Según explicó la gerenta, el interés del BCCR de aclarar la actividad económica a la que pertenecen esos dólares no es nueva, citó el 2021 como el año en el que se conversó formalmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las necesidades de precisar dicha información.

Polémica por el “otros”

En los últimas semanas ha empezado a multiplicarse la queja de esclarecer cuál es el origen de esa categoría de “otros”, principalmente de quienes mantienen una tesis de que el tipo de cambio se ha apreciado más de la cuenta en detrimento de un sector de la economía costarricense.

Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), publicó en un artículo de opinión en el diario La Nación que “es imperativo entonces que el Banco Central detalle de manera transparente el origen e importancia de la partida otros”.

José Alvaro Jenkins, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), también criticó la opacidad en el programa Malas Compañías, de Teletica Radio. “Al decir otros, sin ninguna justificación puede haber dinero de todo tipo. El Banco Central debería pedirles a los bancos el desglose (...) porque ese otros va subiendo con los años. Por eso pedimos una explicación”, mencionó en dicho programa, cita que rescató La Nación en un artículo del pasado 17 de febrero.