Banco Central reacciona a los movimientos del dólar y emite nueva regla para el Monex

Este viernes 3 de junio el Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció las medidas que tomará en el mercado cambiario ante las presiones al alza que ha sufrido el precio del dólar recientemente.

Las políticas fueron anunciadas mediante una rueda de prensa dirigida por Róger Madrigal, presidente del BCCR.

Una de las medidas será acortar la operación del Monex a solo una hora por día con el fin de estimular la correcta formación de precios.

Banco Central de Costa Rica no intervendrá artificialmente en el mercado cambiario. (Rafael Pacheco Granados)

En materia de intervención, Madrigal explicó que el Central no tiene un objetivo numérico con respecto al tipo de cambio, es decir, no intervendrá para mantener el dólar en un determinado precio en específico, sino que dejará que sean las fuerzas del mercado las que dicten hacia dónde se mueve el precio. Esta es una continuación de la política cambiaria que ha tenido el Central desde el 2006, donde las intervenciones se realizan principalmente para evitar cambios abruptos en el precio.

Precisamente el día anterior, el 2 de junio, la entidad realizó una operación de venta en el Monex de $45 millones para estabilizar el precio del dólar.

Durante la conferencia, Madrigal también hizo referencia a que existen presiones internacionales, como el aumento del precio del petróleo, que han puesto fuertes tensiones sobre el tipo de cambio y que, ante estas fuerzas externas, el Central debe adaptarse a la realidad del mercado internacional.

“Mal haría el Banco en tratar de contener (el precio) porque no lo va a poder hacer, no depende del Banco, la manera de contener sería utilizar las reservas y bajar artificialmente el tipo de cambio para que no suba el precio de los combustibles. Eso se ha anunciado y se reconoce que no sería una política responsable del Banco Central”, dijo el jerarca.

En su diagnóstico, Madrigal también mencionó que esta presión internacional se conjugó con una fenómeno estacional en el que existe una baja oferta de dólares, lo cual ha empujado más el precio hacia el alza.

El Central ratificó que cuenta con suficientes fondos en sus Reservas Internacionales Netas (RIN) -equivalentes al 10% del Producto Interno Bruto (PIB)- para suplir los requerimientos de divisas del Sector Público No Bancario (SPNB) y para enfrentar movimientos abruptos en el precio de la divisa. Sin embargo, el BCCR reconoce que estas acciones han reducido el blindaje financiero del país. Como medida de prevención, el Central tiene en agenda una serie de créditos de apoyo presupuestario durante el 2022 que, de formalizarse, elevarían las RIN a un 11,2% del PIB. Adicionalmente, la entidad inició gestiones para solicitar un préstamo al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) por $1.000 millones.

Este aumento en las reservas le daría una mayor flexibilidad para intervenir el mercado cambiario si fuera necesario.

Como parte del cambio en la política monetaria, el BCCR decidió reducir el horario de negociación en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex) para que opere solo desde las 12:00 p. m hasta la 1:00, p. m a partir del próximo lunes 6 de junio. Actualmente el mercado tiene duración de tres horas, sin embargo, la entidad identificó que las primeras dos horas son muy “secas” y esto afecta el proceso de formación de precios, ya que hay muchos más demandantes que oferentes. Con la intención de facilitar el encuentro entre oferentes y demandantes y que así se forme un precio más competitivo, el Central recortará dos horas al horario del funcionamiento del Monex.

A su vez, también quiere incentivar más el uso particular del Monex. “Queremos que más gente vaya al Monex, a la población le decimos: traten de usar el Monex, inscríbanse”, dijo Madrigal. El jerarca mencionó que una mayor cantidad de participantes da más profundidad y eso ayuda a la formación de precios.

Adicionalmente, el BCCR también emitirá más instrumentos financieros en dólares para darle más opciones a los ahorrantes y evitar la fuga de divisas hacia el extranjero. Según dio a conocer Madrigal, se autorizó recientemente la emisión de títulos valores de $1.000 millones para aquellos costarricenses que quieran ahorrar con el Banco Central. Esta generación de instrumentos financieros se aprobó desde noviembre del 2021.

El Central también hará una revisión al alza de la tasa del Encaje Mínimo Legal en moneda nacional ante los excesos monetarios que la entidad ha detectado con el fin de evitar que esos colones excedentes se conviertan en dólares y así reducir la presión sobre el mercado cambiario. Esta medida todavía no tiene la aprobación de la junta directiva, no obstante, Madrigal mencionó que ya las discusiones ya se iniciaron. La tasa del Encaje Mínimo Legal para dólares se mantendrá en su máximo de 15%.

A su vez, Madrigal comentó que el Central ha tenido conversaciones positivas con las operadoras de pensiones para tener un uso más responsable del mercado cambiario. La dolarización de la cartera de inversión de estas entidades ha puesto una fuerte presión interna sobre el precio del dólar.

Dos años de presiones alcistas

El precio del dólar lleva desde inicios de la pandemia una tendencia alcista que se ha mantenido constante por poco más de dos años. El Central ha atribuido las presiones alcistas a la baja entrada de divisas debido a la caída del turismo durante la pandemia, el incremento en la demanda de dólares por parte del SPNB para pagar deudas y la factura petrolera y a la alta dolarización de las carteras de inversión por parte de las operadoras de pensiones.

El 1° de junio el precio de venta del dólar llegó hasta los ¢700 en el banco CNB (Citi). Para las 2:44 p. m del viernes 3 de junio, el precio de venta en las ventanillas de los bancos, financieras, mutuales de vivienda y cooperativas costarricenses el precio de venta rondaba entre los ¢693 y ¢699.