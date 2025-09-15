Banco Mundial nombró a nueva vicepresidenta para América Latina

El Banco Mundial anunció este lunes el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra, exresponsable de la oficina brasileña de estadística, como nueva vicepresidenta para América Latina y el Caribe.
El Banco Mundial anunció este lunes el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra, exresponsable de la oficina brasileña de estadística, como nueva vicepresidenta para América Latina y el Caribe.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.