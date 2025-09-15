Banco Mundial nombró a nueva vicepresidenta para América Latina

El Banco Mundial anunció este lunes el nombramiento de Susana Cordeiro Guerra, exresponsable de la oficina brasileña de estadística, como nueva vicepresidenta para América Latina y el Caribe.

Cordeiro Guerra es la primera latinoamericana que dirige la vicepresidencia del BM para la región, con responsabilidad sobre un portafolio de operaciones de unos $41.500 millones en 31 países, señaló el comunicado.

“Mi prioridad es apoyar a América Latina y el Caribe en la creación de empleos de calidad que son la base del crecimiento inclusivo y la reducción de la pobreza”, explicó la alta funcionaria, citada en el comunicado.

Cordeiro Guerra fue directora de la oficina brasileña de estadísticas entre 2019 y 2021 y luego pasó a trabajar en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Nueva vicepresidenta para América Latina del Banco Mundial, Susana Cordeiro Guerra (Captura/Captura de pantalla)

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el BM celebran sus asambleas semestrales entre el 13 y el 18 de octubre en Washington.

Sustituye a Carlos Felipe Jaramillo, quien ha sido nombrado vicepresidente del Banco Mundial para Asia Oriental y el Pacífico.