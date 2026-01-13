Finanzas

Bancos piden a los candidatos presidenciales eliminar distorsiones que encarecen el crédito

Solicitan reducir las cargas parafiscales, modificar el peaje bancario y el encaje mínimo legal

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Eliminar una serie de distorsiones que encarecen el crédito es el llamado que realizó Rodrigo Cubero, asesor de la Asociación Bancaria Costarricense, a los candidatos presidenciales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Bancos Crédito Candidatos

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.