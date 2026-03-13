Pruebas de estrés: bancos y entidades financieras resistirían una desaceleración económica severa

Un total de 15 entidades financieras —que incluyen bancos públicos y privados, cooperativas, mutuales, entidades financieras y la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE— resistirían una desaceleración económica severa, de acuerdo con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Esta conclusión se desprende del análisis de los resultados de las pruebas de estrés BUST 2024, que evalúan la capacidad de las entidades para absorber pérdidas ante escenarios macroeconómicos adversos, mediante el análisis del Índice de Suficiencia Patrimonial (ISP) ajustado.

Escenario base y proyecciones

Según los resultados, en el escenario base —considerado el de mayor probabilidad— todas las entidades participantes se mantendrían por encima del mínimo regulatorio de capital del 10% establecido por la normativa prudencial.

LEA MÁS: ¿Dónde rinde más su dinero? Compare las tasas de interés de las cuentas de ahorro en los principales bancos de Costa Rica

Incluso hacia el final del periodo de proyección, en 2027, las instituciones continuarían mostrando niveles de capital superiores a ese umbral, aunque el indicador promedio del sistema se reduciría en alrededor de 1,4 puntos porcentuales respecto al valor observado en diciembre de 2024.

El impacto de un escenario adverso

En el escenario adverso —que plantea una fuerte desaceleración económica— las entidades también mantendrían niveles de capital superiores al mínimo exigido.

En este caso, la reducción promedio del indicador sería de aproximadamente 2,3 puntos porcentuales frente al nivel observado en el año base.

Ante este escenario adverso hipotético, los resultados indican que las entidades participantes cuentan con capacidad para resistir una desaceleración económica severa, ya que tanto las entidades denominadas sistémicas —para este ejercicio el Banco Nacional de Costa Rica, el Banco de Costa Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y BAC San José— como el resto de las entidades presentan niveles de ISP por encima del mínimo regulatorio en sus proyecciones para 2026 y 2027.

El Banco Nacional , BCR y el Banco Popular cuentan con buenos indicadores. (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco)

Desempeño por tipo de entidad

Cooperativas: En general, las cooperativas incluidas en el análisis: CoopeAnde, Coopealianza y Coopenae, presentan ISP cercanos o superiores al 18%-20%, lo que refleja una posición de capital relativamente robusta dentro del sistema.

En general, las cooperativas incluidas en el análisis: CoopeAnde, Coopealianza y Coopenae, presentan ISP cercanos o superiores al 18%-20%, lo que refleja una posición de capital relativamente robusta dentro del sistema. Mutuales: Muestran capacidad para resistir un escenario económico adverso, aunque con una reducción gradual en sus niveles de capital, especialmente en el caso de Mucap.

Muestran capacidad para resistir un escenario económico adverso, aunque con una reducción gradual en sus niveles de capital, especialmente en el caso de Mucap. Caja de ANDE: En contraste, la Caja de ANDE sobresale por su alto nivel de capitalización, muy por encima del mínimo regulatorio, lo que le daría un amplio margen para enfrentar eventuales crisis económicas.

Avances metodológicos

El informe también destaca avances en la capacidad de las entidades para modelar el riesgo de crédito. En este proceso se valoran aspectos como la calidad de las bases de datos, la gobernanza del ejercicio, la capacidad predictiva de los modelos utilizados, el cálculo de la recuperación de activos, así como las proyecciones financieras y de suficiencia patrimonial.

Asimismo, la Sugef reconoce que las entidades participantes han incorporado progresivamente diversas metodologías con el fin de fortalecer sus proyecciones de pérdida esperada bajo los escenarios definidos en la prueba, lo que les permite evaluar con mayor precisión sus efectos sobre los estados financieros proyectados.