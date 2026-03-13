Finanzas

Pruebas de estrés: bancos y entidades financieras resistirían una desaceleración económica severa

Un total de 15 entidades financieras resistirían una desaceleración económica severa, de acuerdo con las prubeas de estrés hechas por la Sugef

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Un total de 15 entidades financieras —que incluyen bancos públicos y privados, cooperativas, mutuales, entidades financieras y la Caja de Ahorro y Préstamo de la ANDE— resistirían una desaceleración económica severa, de acuerdo con la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
BancosCooperativasMutualesEntidades financierasSugef
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.