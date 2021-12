BCCR retoma encuestas de expectativas de inflación y tipo de cambio

Después de un año de suspensión, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) retomó las encuestas de expectativa de inflación y tipo de cambio.

Desde el 2006 el BCCR desarrollaba una serie de encuestas a especialistas que le permitían conocer cuáles eran las expectativas sobre la evolución de los principales indicadores económicos del país. Sin embargo, a partir del 2020 tomaron la decisión de cambiar hacia un método econométrico que reduce el margen de error.

Las expectativas de inflación y variación en el valor del dólar ayudan a los diferentes participantes y entidades a ejecutar las políticas monetarias, además a través de este indicador los agentes pueden negociar salarios y ajustar precios de acuerdo a lo que esperan que suceda.

Durante diez años se calcularon con encuestas a académicos, empresarios, consultores y financieros, desde el Central observaron que había un gran margen de error, por este motivo implementaron el modelo econométrico.

El Banco Central suspendió desde diciembre del 2020 esta metodología de encuestas para tener las expectativas de inflación y tipo de cambio.

No obstante, este jueves 23 de diciembre el Central informó que estaría retomando a partir de este mes las encuestas. La entidad no brindó información sobre el porqué suspendió temporalmente esta metodología, El Financiero le realizó una serie de consultas a la entidad pero para el cierre de esta publicación no había tenido respuesta.