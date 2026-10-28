BCR SAFI concreta la compra del Parque Empresarial del Pacífico por $89,36 millones

BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) confirmó la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por un monto de $89,36 millones, recursos que fueron trasladados a los inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIND).

La compra del complejo de bodegas, ubicado en Esparza de Puntarenas, se realizó en cumplimiento de una orden administrativa emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), como parte de un plan para normalizar la situación funcional y financiera del fondo.

Con esta operación, el inmueble de 540.400 metros cuadrados deja de pertenecer a los inversionistas del FIND y pasa a incorporarse directamente a los activos propios de BCR SAFI.

Foto:Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

El detalle de la transacción

De acuerdo con un hecho relevante publicado por la sociedad administradora, del monto total desembolsado, $87,05 millones corresponden a recursos reconocidos a favor del fondo de inversión. Esta cifra contempla el valor asociado a la salida del inmueble, los costos financieros y otros rubros relacionados.

Los restantes $2,31 millones se utilizaron para cubrir los gastos legales vinculados con la escritura para el traslado formal de la propiedad.

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La entidad financiera garantizó, mediante un comunicado de prensa, que esta adquisición cuenta con el respaldo patrimonial del conglomerado y no representa una afectación para los clientes del banco ni para la prestación de sus servicios.

Asimismo, se aclaró que el movimiento no generará un impacto en las utilidades de la institución.

Orden regulatoria y disputa legal

El traslado del inmueble tiene su origen en los cuestionamientos realizados por los inversionistas del fondo, quienes criticaron la compra original del PEP, efectuada en febrero del 2020 por $70,8 millones. Los clientes señalaron un supuesto sobreprecio y vincularon la adquisición con una caída en los rendimientos de sus inversiones.

Ante las denuncias, la Sugeval emitió en octubre del 2024 la resolución SGV-R-179-2024, mediante la cual ordenó a BCR SAFI y al Banco de Costa Rica (BCR) la presentación de un plan de acción para subsanar los problemas del fondo, lo que incluía la salida del parque empresarial de esa cartera.

Aunque el BCR y su sociedad se opusieron a la directriz tanto en la vía administrativa como judicial, sus argumentos iniciales fueron rechazados. Por este motivo, la administradora de fondos aclaró que acata la disposición bajo protesta y sin que ello implique renunciar a las acciones judiciales que actualmente mantiene en curso en los tribunales.

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La Sugeval, por su parte, señaló que supervisó el cumplimiento del plan aprobado por las juntas directivas y aseguró que continuará vigilando el proceso para velar por los mejores intereses de los afectados.

El futuro del inmueble

Una vez concretada la incorporación del parque empresarial a los activos de BCR SAFI, el conglomerado financiero se enfocará en definir un plan de acción para su aprovechamiento.

Según detalló la entidad en su comunicado, la estrategia a seguir tomará en consideración las características, la ubicación, la extensión y el potencial comercial del inmueble, con el objetivo de encontrar oportunidades para la generación de valor a futuro.