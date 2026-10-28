Finanzas

BCR SAFI concreta la compra del Parque Empresarial del Pacífico por $89,36 millones

La operación se realizó en cumplimiento de una orden administrativa de la Superintendencia General de Valores.

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

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BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) confirmó la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) por un monto de $89,36 millones, recursos que fueron trasladados a los inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIND).








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.